Cómo y dónde poner tutela contra colegios que afectan a estudiantes por una restricción

Si el colegio de tus hijos prohíbe las uñas largas o el cabello de cierta forma puedes usar herramientas legales para defender la identidad de tus hijos.

Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Muchos crecimos con la idea de que el "Manual de Convivencia" era la ley suprema y que si el rector decía que no se podían llevar las uñas largas o el pelo pintado, no había nada que hacer.

En su visita a El Klub de La Kalle, el abogado Juan Pablo López recordó que estamos en una era donde el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que los colegios deben respetar.

Puedes leer: Colegios públicos que inician clases este lunes 19 de enero: más de 300.000 estudiantes

Es muy común que los colegios intenten imponer normas estéticas estrictas, como prohibir que las niñas lleven las uñas largas o decoradas, o que los niños usen el cabello largo.

Sin embargo, estas restricciones suelen chocar con la identidad del menor. López explicó que, aunque existen los manuales, estos no pueden pasar por encima de la Constitución.

Si el colegio intenta sancionar a tu hija por sus uñas o a tu hijo por su apariencia física, existe un mecanismo muy sencillo y poderoso: la Acción de Tutela,. "Hoy en día, con las redes sociales y la socialización de los derechos, es más fácil que la gente reclame", comentó el abogado.

Puedes leer: Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido

Lo mejor de la tutela es que no necesitas un abogado para presentarla; cualquier ciudadano (incluso el propio estudiante) puede acudir ante un juez para pedir la protección inmediata de sus derechos.

¿Cómo actuar ante el abuso escolar por parte de los profesores o directivas?

Si sientes que el colegio está siendo arbitrario, ya sea por temas estéticos o por cobros injustos, el abogado Juan Pablo López recomienda seguir estos pasos:

  1. Denuncia ante la Secretaría de Educación: Es la entidad encargada de vigilar a los colegios de tu municipio,.
  2. Acción de tutela: Si hay una vulneración inminente de un derecho (como que no dejen entrar al niño a clase), la tutela obliga a una respuesta rápida del juez.
  3. No te dejes intimidar: Muchos colegios abusan del desconocimiento de los padres.

Como bien dijo el abogado en El Klub de La Kalle, el problema no es que no existan los derechos, sino que no se conocen. Ahora que tienes esta información, tienes el poder de asegurar que la educación de tus hijos sea respetada sin abusos.

Mira la entrevista completa aquÍ:

