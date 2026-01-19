Esto podrías ganar si inviertes en un CDT con Bancolombia este 2026

El mes de enero de 2026 se consolidó como el momento estratégico para la planificación financiera en el país. Con la llegada de recursos extra provenientes de la prima de servicios, las cesantías y los ahorros acumulados del ciclo anterior, los colombianos buscan alternativas para proteger tu capital.

Aunque las tasas de intervención del Banco de la República ya no alcanzan los picos históricos del 15% vistos en años pasados, el ecosistema financiero actual ofrece oportunidades atractivas, especialmente para quienes deciden apostar por la banca digital.

El panorama económico de este año está influenciado por el reciente incremento del salario mínimo legal vigente (SMLV), que se fijó en $2.000.000 tras un aumento del 23%.



Este nuevo piso salarial no solo impacta el consumo, sino que redefine la capacidad de ahorro de los hogares, permitiendo que incluso inversiones modestas generen rendimientos significativos en el mediano plazo.

¿Cuánto puedes ganar con un CDT en Bancolombia?

Para quienes inician con montos menores, como un millón de pesos, las modalidades virtuales se presentan como la opción más rentable. Bancolombia, una de las entidades con mayor participación en el mercado, ofrece para enero de 2026 su "Inversión Virtual", que permite aperturas desde $500.000 con tasas que superan el 8,5% E.A. en plazos intermedios.

En contraste, el CDT físico de la misma entidad maneja tasas menores. Por ejemplo, una inversión de $1.000.000 a 180 días bajo modalidad física ofrece una tasa del 7,35% E.A., lo que resulta en un total al vencimiento de $1.034.654.

Si el monto sube a $2.000.000, la ganancia líquida bajo las mismas condiciones (180 días) sería de aproximadamente $69.309.

Es fundamental recordar que un CDT es un producto de renta fija y bajo riesgo, donde la tasa y el plazo se pactan desde el primer día, garantizando que el inversor conozca con exactitud cuánto recibirá al final del periodo.

En un entorno donde cada peso cuenta, elegir la entidad correcta y la modalidad (física o virtual) puede marcar una diferencia notable en la salud financiera de los colombianos este 2026.

Diferencia entre Banca tradicional vs. Neobancos

Al analizar dónde depositar el dinero, la brecha entre las entidades tradicionales y las nuevas plataformas digitales es evidente. Según los reportes de mercado de enero de 2026, los bancos de gran trayectoria como el Grupo Aval, Bancolombia y Davivienda mantienen tasas promedio que oscilan entre el 7% y el 8.5% E.A.

En contraste, los neobancos y corporaciones financieras como Pibank, RappiPay, Nu o Banco Falabella están captando la atención de los ahorradores con ofertas competitivas que se sitúan entre el 9.5% y el 11% E.A. para plazos de 180 días.

Esta diferencia en las tasas no es fortuita. Las entidades digitales suelen operar con estructuras de costos mucho más livianas al prescindir de extensas redes de oficinas físicas, lo que les permite ofrecer mejores rendimientos para captar la liquidez necesaria para sus colocaciones de crédito.

Por su parte, los bancos tradicionales, al poseer una liquidez robusta, no sienten la misma presión competitiva para elevar sus tasas de captación.



¿Cuánto se puede ganar realmente con un CDT?

Si dispones de un capital de $20.000.000 y decide invertirlo a un plazo de 180 días (seis meses), los rendimientos pueden ser bastante alentadores.

Bajo una tasa supuesta del 10% E.A., que representa un promedio competitivo en este arranque de año, la ganancia bruta se situaría entre los $950.000 y $980.000 COP.

Sin embargo, el inversor inteligente debe considerar siempre el impacto de la Retención en la Fuente. En Colombia, el banco descuenta automáticamente el 4% sobre los rendimientos generados (no sobre el capital depositado) al finalizar el contrato.

En el ejemplo anterior, si el rendimiento bruto es de $980.000, la retención sería de $39.200, dejando un dinero neto a recibir de $940.800.

A continuación, se detalla una comparativa de rendimientos estimados para $20 millones a 6 meses según la entidad:

Bold: 11,2% E.A. (Aprox. $1.005.000 netos)

Pibank: 10,5% E.A. (Aprox. $985.000 netos)

KOA: 10% E.A. (Aprox. $949.000 netos)

Ban100: 9.65% E.A. (Aprox. $922.000 netos)

Banco Santander: 9.5% E.A. (Aprox. $914.000 netos)

Bancolombia / Davivienda: 8% E.A. (Aprox. $745.000 - $753.000 netos)

