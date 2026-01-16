Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Golpe a usuarios de tarjetas de crédito: Banco de la República tomaría drástica decisión

Golpe a usuarios de tarjetas de crédito: Banco de la República tomaría drástica decisión

Los cambios que se vienen en las tasas de interés podrían encarecer el uso de las tarjetas de crédito y afectar el bolsillo de quienes viven con ingresos ajustados.

Cambios en las tasas de interés en las tarjetas de crédito por el aumento del salario mínimo
Tarjetas de crédito en Colombia
Foto: imagen de referencia generado por IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

La economía colombiana se encuentra en un momento clave debido a las decisiones de política monetaria que podrían influir en las tasas de interés.

Estas decisiones tienen implicaciones directas para los créditos, el consumo y potencialmente, para la discusión del salario mínimo, que se define cada año teniendo en cuenta múltiples variables macroeconómicas.

Puedes leer: Bancolombia da consejos para evitar estafas digitales en 2026

¿Qué son las tasas de interés y por qué son importantes?

Las tasas de interés son un instrumento que utilizan los bancos centrales para controlar la inflación y orientar la economía hacia el crecimiento sostenible. En Colombia, el Banco de la República es la autoridad encargada de fijar la tasa de política monetaria, la cual influye en el costo del crédito que pagan las familias y las empresas.

Cuando las tasas están altas, los créditos son más costosos. Esto puede reducir el consumo y la inversión porque tomar dinero prestado resulta más caro para personas y negocios. Al mismo tiempo, tasas altas pueden ayudar a bajar la inflación, que es el aumento generalizado de precios.

¿Qué está evaluando el Banco de la República?

Analistas económicos y fuentes oficiales señalan que el Banco de la República está evaluando el comportamiento reciente de la inflación y la recuperación económica para definir si mantiene, sube o baja la tasa de interés en sus próximas reuniones. La decisión depende de varios factores, entre ellos:

  • El ritmo de crecimiento de los precios en bienes y servicios.
  • El comportamiento de la inflación esperada.
  • Señales de desaceleración o aceleración del consumo y la inversión.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre un cambio específico en la tasa, existe consenso entre economistas de que el Banco de la República busca encontrar un equilibrio entre controlar la inflación y no frenar la actividad económica.

Algunos señalan que la tasa de política monetaria llegará incluso hasta el 11 %, mientras que los más optimistas hablan de niveles del 10 %. Cuando se pensaba que sería a un 7%.

Teniendo en cuenta lo anterior, el salario mínimo en Colombia se ajusta cada inicio de año. En ese proceso se toman en cuenta factores como la inflación del año anterior, la productividad y el crecimiento económico.

Si las tasas de interés se mantienen altas, el costo del crédito puede afectar el consumo y la inversión, lo que, a su vez, puede influir en el crecimiento económico y en las perspectivas de empleo y salario. En ese contexto, la discusión sobre el salario mínimo podría verse impactada si la inflación no se ajusta como se espera o si la actividad económica se enfría.

Por otro lado, si las tasas bajan, el crédito se abarata, lo que puede dinamizar el consumo y la inversión, apoyando un entorno más favorable para la generación de empleo y mejoras salariales.

Puedes leer: Si apareces en esta base de datos, podrían embargar tus cuentas y tarjetas de crédito

Ahora bien, los hogares y las empresas pueden verse afectados de distintas maneras según la trayectoria de las tasas de interés:

  • Crédito de vivienda y consumo: si las tasas suben, las cuotas pueden encarecerse; si bajan, pueden volverse más accesibles.
  • Ahorro: tasas más altas suelen ofrecer mejores rendimientos para los depósitos.
  • Inflación: mantener la inflación controlada contribuye a que los ingresos no pierdan poder adquisitivo.

