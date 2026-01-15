Publicidad

Bancolombia da consejos para evitar estafas digitales en 2026

En un entorno digital cada vez más sofisticado, la prevención se ha convertido en la herramienta más poderosa para los usuarios del sistema financiero.

Foto: Labs.google y Bancolombia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Los delincuentes han perfeccionado sus métodos de tal manera que sus engaños son casi indistinguibles de las comunicaciones oficiales.

Ante este escenario, Bancolombia ha reforzado su mensaje de autocuidado, enfatizando que la capacidad de reconocer las señales de alerta a tiempo es el factor determinante para no caer en las redes de la delincuencia.

Puedes leer: Dólar sorprende en Colombia: cae a niveles no vistos en años y fortalece al peso

La clave para mantenerse a salvo reside en la desconfianza ante cualquier comunicación que genere una sensación de urgencia o presión desmedida.

Para enfrentar esta "rutina digital" de ataques, es fundamental entender las modalidades que más circulan en el país. Una de las más peligrosas es el vishing, donde los estafadores realizan llamadas fingiendo ser asesores bancarios o incluso familiares en problemas.

¿En qué consisten el smishing?

En estas situaciones, suelen utilizar un tono alarmista para forzar decisiones rápidas. Por otro lado, el smishing utiliza mensajes de texto con enlaces que redirigen a sitios fraudulentos diseñados para capturar claves y códigos de seguridad.

Finalmente, el phishing llega a través de correos electrónicos que imitan a la perfección la estética de las entidades legítimas, pero que ocultan archivos maliciosos o enlaces trampa.

Puedes leer: Así se calculan las cesantías en 2026: fechas clave y el dinero que deben pagarte

Bancolombia es enfático en una política de seguridad innegociable: la entidad nunca solicitará datos sensibles como usuarios, claves de cajero, contraseñas de la aplicación, números completos de tarjetas o códigos de seguridad a través de llamadas, WhatsApp, correos o mensajes de texto.

Si un usuario recibes una solicitud de este tipo, debe considerarla inmediatamente como un intento de fraude.

Para garantizar una navegación segura, la entidad recomienda:

  • Ingresar a la sucursal virtual únicamente desde computadores y redes de confianza, escribiendo directamente la dirección www.bancolombia.com en el navegador.
  • Desconfiar de cualquier enlace que no sea el oficial, el cual es el único vínculo legítimo incluido en sus mensajes de texto.
  • Utilizar las herramientas de seguridad avanzada de las aplicaciones móviles, como el reconocimiento facial, las claves dinámicas y las alertas de transacciones no autorizadas.

Además de estas precauciones, el banco ha habilitado canales de reporte inmediato para sus clientes. Ante cualquier sospecha, los usuarios pueden comunicarse al correo correosospechoso@bancolombia.com.co o al número de WhatsApp +57 300 8876817.

Es importante destacar que, en caso de movimientos inusuales, el asistente virtual Tabot podría contactar al cliente desde el número +57 301 3536788, pero su función es exclusivamente confirmar la transacción, sin pedir jamás información confidencial.

La estrategia de la entidad se consolida con la campaña “No pasa hasta que pasa”, una iniciativa que busca transformar la seguridad digital en un hábito cotidiano.

Para fortalecer este conocimiento, Bancolombia cuenta con la Casa de la Plata, un espacio interactivo diseñado para brindar consejos prácticos y herramientas sobre el manejo responsable y seguro del dinero en la era digital.

Mira también: Estafa a nombre de Yeison Jiménez: estarían vendiendo boletas para velorio en Movistar

