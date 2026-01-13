Dólar sorprende en Colombia: cae a niveles no vistos en años y fortalece al peso

El dólar en Colombia volvió a dar de qué hablar este martes 13 de enero de 2026 tras registrar una caída que no se veía desde hace varios años. Durante la jornada, la divisa estadounidense se negoció por debajo de los $3.700 pesos, una barrera psicológica que no se rompía desde junio de 2021 y que marca un cambio claro en el comportamiento reciente del mercado cambiario.

Desde la apertura, el movimiento fue a la baja. El dólar inició operaciones cerca de los $3.705, pero con el paso de las horas fue perdiendo terreno frente al peso colombiano. El precio mínimo del día llegó hasta los $3.652, mientras que el máximo apenas alcanzó los $3.715, mostrando una jornada con presión vendedora constante.

A mitad del día, el promedio de negociación se ubicaba en $3.671,48, lo que representó una diferencia de más de 45 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.717,09 para este martes. El cierre parcial confirmó la tendencia: a las 2:05 p. m., el dólar se cotizaba en $3.677,60, consolidando uno de los registros más bajos del último lustro.

Un comportamiento que ya venía tomando forma

La caída no tomó por sorpresa a todos. Desde finales de 2025, el dólar había mostrado señales claras de debilitamiento frente al peso colombiano. Durante la primera quincena de enero de 2026, la TRM se mantuvo relativamente estable alrededor de los $3.717, mientras el mercado empezaba a buscar pisos más bajos.

Las cifras históricas del arranque de año muestran que el dólar ha promediado $3.749,12 en lo que va de 2026. A comienzos de enero, la divisa alcanzó picos cercanos a los $3.790, pero con el paso de los días fue perdiendo impulso hasta tocar este nuevo mínimo por debajo de los $3.700.

Este comportamiento evidencia un fortalecimiento del peso colombiano en un contexto donde los operadores financieros han ajustado sus expectativas sobre la economía internacional y los movimientos de las principales potencias económicas.

Qué hay detrás de la caída del dólar

Analistas del mercado coinciden en que no se trata de un solo factor, sino de una combinación de elementos que han empujado la cotización a la baja. Uno de los puntos clave ha sido el comportamiento de la inflación en Estados Unidos, que se ha mantenido dentro de los rangos previstos por los mercados, reduciendo la presión sobre el dólar como activo de refugio.

A esto se suma una menor expectativa de ajustes agresivos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La posibilidad de que el costo del dinero en Estados Unidos se mantenga estable ha restado fuerza a la divisa, favoreciendo monedas de mercados emergentes como el peso colombiano.

También ha influido el movimiento global de capitales. En un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, varios inversionistas han redirigido recursos hacia activos emergentes, impulsando monedas locales y reduciendo la demanda por dólares.