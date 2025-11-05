Cuatro bancos rompen el molde: obtienen rendimientos de dos dígitos en CDT a 6 meses

Invertir en un certificado de depósito a término (CDT) sigue siendo una de las opciones más seguras para quienes desean estabilidad en sus finanzas.

El estudio realizado por el diario La República identifica que tan solo cuatro bancos en Colombia ofrecen una tasa de interés superior al 10 % anual efectiva para un CDT con plazo de seis meses (180 días).

Estos son los mejores bancos en CDT con una tasa superior al 10%

Banco Pichincha con 10.17 % E.A. Banco Contactar con 10.12 % E.A. Banco Santander Colombia con 10.00 % E.A. Finandina Banco con 10.00 % E.A.

Estos niveles superan a la mayoría de las entidades que ofrecen CDT a corto plazo, lo cual llama la atención del ahorrador que busca maximizar rendimientos sin asumir excesivo riesgo.

La mejor alternativa para colocar tu ahorro a un plazo corto y con una tasa atractiva para invertir en CDT pueden ser cualquiera de estos cuatro bancos dependiendo al que más se acomode a tu idea de ahorro.



Aspectos clave que debes revisar antes de invertir en CDT

Plazo y liquidez: Un CDT fijado a 6 meses implica que no podrás retirar tu dinero sin generar penalidad antes de la fecha de vencimiento.



Objetivos financieros: Determina si tu horizonte es corto, mediano o largo plazo; esto marcará si este tipo de instrumento es adecuado para ti.



Determina si tu horizonte es corto, mediano o largo plazo; esto marcará

Comparar tasas: Aunque estas cuatro entidades lideran el ranking, es importante revisar regularmente porque las tasas pueden cambiar.



Renovación automática: Algunos CDT ofrecen la opción de renovación automática, lo que puede ayudar a seguir generando intereses sin tener que hacer un nuevo contrato.

¿Por qué solo cuatro bancos alcanzan doble dígito en CDT?

El mercado bancario colombiano hoy presenta tasas más moderadas debido a factores como la política monetaria y la competencia por captación de recursos.

Por ello, que una entidad llegue a ofrecer más del 10% E.A. (Tasa efectiva anual) en un plazo tan corto como seis meses resulta poco común.

Estas cifras reflejan una estrategia de captación mayor por parte de los bancos que buscan atraer liquidez.

Adicionalmente, la oferta de estas tasas implica que la entidad confía en sus propias posibilidades de rentabilizar los recursos captados en ese plazo corto, lo cual genera mayor interés de parte del ahorrador.

