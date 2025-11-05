Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
JUAN SUÁREZ SE DECLARA INOCENTE
SUBSIDIOS CAFAM
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Cuatro bancos rompen el molde: obtienen rendimientos de dos dígitos en CDT a 6 meses

Cuatro bancos rompen el molde: obtienen rendimientos de dos dígitos en CDT a 6 meses

Un reciente estudio revela que solo cuatro entidades financieras en Colombia ofrecen tasas por encima del 10 % anual en certificados de depósito a término con plazo de medio año.

Inversión y ahorro
Invertir y ahorrar, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Invertir en un certificado de depósito a término (CDT) sigue siendo una de las opciones más seguras para quienes desean estabilidad en sus finanzas.

El estudio realizado por el diario La República identifica que tan solo cuatro bancos en Colombia ofrecen una tasa de interés superior al 10 % anual efectiva para un CDT con plazo de seis meses (180 días).

Lee también: Pensionados pueden reclamar dinero extra; no importa si están en Colpensiones o fondo privado

Estos son los mejores bancos en CDT con una tasa superior al 10%

  1. Banco Pichincha con 10.17 % E.A. 
  2. Banco Contactar con 10.12 % E.A. 
  3. Banco Santander Colombia con 10.00 % E.A. 
  4. Finandina Banco con 10.00 % E.A. 

Te puede interesar:

  1. Abren nuevos subsidios en Bogotá para comprar vivienda o mejorar tu casa este 2025
    Abren nuevos subsidios en Bogotá
    Foto: Labs.google y Getty Images
    Información de servicio

    Abren nuevos subsidios en Bogotá para comprar vivienda o mejorar tu casa este 2025

  2. Documento para entrar legalmente a EEUU sin visa ni pasaporte
    Documento para entrar legalmente a EEUU sin visa ni pasaporte
    /Foto: IA /AFP
    Información de servicio

    Adiós visa y pasaporte: con este documento te dejan entrar legalmente a EEUU

Estos niveles superan a la mayoría de las entidades que ofrecen CDT a corto plazo, lo cual llama la atención del ahorrador que busca maximizar rendimientos sin asumir excesivo riesgo.

La mejor alternativa para colocar tu ahorro a un plazo corto y con una tasa atractiva para invertir en CDT pueden ser cualquiera de estos cuatro bancos dependiendo al que más se acomode a tu idea de ahorro.

Aspectos clave que debes revisar antes de invertir en CDT

  • Plazo y liquidez: Un CDT fijado a 6 meses implica que no podrás retirar tu dinero sin generar penalidad antes de la fecha de vencimiento. 
  • Objetivos financieros: Determina si tu horizonte es corto, mediano o largo plazo; esto marcará si este tipo de instrumento es adecuado para ti.

  • Comparar tasas: Aunque estas cuatro entidades lideran el ranking, es importante revisar regularmente porque las tasas pueden cambiar.
  • Renovación automática: Algunos CDT ofrecen la opción de renovación automática, lo que puede ayudar a seguir generando intereses sin tener que hacer un nuevo contrato. 

Puedes ver: Cafam ofrece subsidio de vivienda; entrega desde $110 millones para compra de casa

¿Por qué solo cuatro bancos alcanzan doble dígito en CDT?

El mercado bancario colombiano hoy presenta tasas más moderadas debido a factores como la política monetaria y la competencia por captación de recursos.

Por ello, que una entidad llegue a ofrecer más del 10% E.A. (Tasa efectiva anual) en un plazo tan corto como seis meses resulta poco común.

Publicidad

Estas cifras reflejan una estrategia de captación mayor por parte de los bancos que buscan atraer liquidez.

Mira también:

  1. Mala noticia para los conductores de moto: anuncian un nuevo cobro
    Mala noticia para los conductores de moto: anuncian un nuevo cobro, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Información de servicio

    Mala noticia para los conductores de moto: anuncian un nuevo cobro

  2. Respiro a los malapaga; se salvan de reporte de Datacrédito bajo una condición
    Respiro a los malapaga; se salvan de reporte de Datacrédito bajo una condición, imagen de referencia
    Foto: imagen creada con ImageFX
    Economía

    Respiro para los malapaga; no serán reportados en Datacrédito bajo una circunstancia

Adicionalmente, la oferta de estas tasas implica que la entidad confía en sus propias posibilidades de rentabilizar los recursos captados en ese plazo corto, lo cual genera mayor interés de parte del ahorrador.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Finanzas personales

Servicio

Colombia