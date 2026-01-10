Ley pone nuevo cobro a conductores en el 2026; MinTransporte lo confirma

Uno de los anuncios más importantes para este comienzo de año es la actualización en las tarifas de las estaciones de recaudo en todo el territorio nacional.

Según lo confirmado por el Ministerio de Transporte, el ajuste se hará efectivo a partir del 16 de enero de 2026. Este incremento no es un número al azar; responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2025, el cual fue certificado por el DANE en un 5,10 %.

Roberto Uparela Brid, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explicó que este ajuste es necesario para cumplir con los marcos regulatorios y los compromisos de los proyectos viales concesionados.



Si te preguntas cuáles serán los puntos más costosos para tu bolsillo, debes estar atento si transitas por estas zonas, pues allí se encuentran los peajes con las tarifas más altas del país: Pipiral ($ 27.746), Túnel del Oriente ($ 26.275), Cisneros ($ 25.855), Aburrá ($ 25.336) y El Guaico ($ 25.014).

Estos cobros aplican para una amplia gama de vehículos, desde automóviles particulares y camionetas hasta camiones de gran tonelaje con seis ejes.

Ajustes técnicos del SOAT 2026

No solo los peajes suben; el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) también estrena tarifas este año bajo la lupa de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Es importante que revises la categoría de tu vehículo, ya que el incremento no es uniforme para todos.

Por un lado, las categorías que gozan de un rango diferencial por riesgo verán un ajuste ligado a la Unidad de Valor Tributario (UVT), lo que representa un aumento del 5,17 % para 2026.

Para el resto del parque automotor (que es aproximadamente el 50 %), el incremento será mucho más moderado, situándose cerca del 0,38 %, tras una revisión de las condiciones técnicas y financieras del sistema.

Un dato curioso que debes conocer es que la siniestralidad general del SOAT bajó un 4,9 % entre 2024 y 2025, y la frecuencia de accidentes disminuyó un 1,1 %. Sin embargo, el costo promedio por víctima aumentó, pasando de $ 2,6 millones a $ 2,8 millones.

¿Cómo evitar estafas al momento de comprar el SOAT?

¡Ojo con las estafas! Tú, como usuario, debes ser extremadamente precavido al renovar tu póliza. Se han detectado modalidades de fraude como el 'pitufeo' y el 'gemeleo' de cuentas.

La recomendación de las autoridades es clara: nunca consignes dinero a cuentas de personas naturales y verifica siempre que el intermediario esté autorizado en los canales oficiales de la Superfinanciera. Recuerda que las cámaras de fotomultas en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla detectan automáticamente si tu documento está vencido.

Además de lo anterior, tu calendario de gastos debe incluir el impuesto vehicular, el cual se calcula sobre el avalúo comercial de tu automotor. Este cobro es obligatorio para carros particulares y motocicletas que tengan un motor superior a los 125 centímetros cúbicos.

Finalmente, no descuides la revisión técnico-mecánica. Este trámite es esencial no solo para cumplir la ley, sino para garantizar tu seguridad y la de los demás, ya que evalúa desde el estado de los frenos y las llantas hasta la emisión de gases contaminantes.

Este 2026 exige una planificación financiera rigurosa. Entre peajes ajustados por la inflación, un SOAT con nuevas tarifas y los impuestos de rigor, mantener un vehículo en Colombia requiere más que solo combustible; requiere estar bien informado para no caer en moras ni estafas.

