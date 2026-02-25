Publicidad

Farándula  / El millonario regalo de Jhonny Rivera a su esposa, Jenny López: se fajó

El millonario regalo de Jhonny Rivera a su esposa, Jenny López: se fajó

Jhonny Rivera contó qué regalo millonario le dio a Jenny López por su boda y cómo logró sorprenderla con un detalle que cumplió uno de sus mayores sueños.

Jhonny Rivera reveló el lujoso regalo que le dio a Jenny López
/Foto: Jhonny Rivera- Facebook
Jhonny Rivera reveló el lujoso regalo que le dio a Jenny López
/Foto: Jhonny Rivera- Facebook
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Jhonny Rivera reveló el detalle millonario con el que sorprendió a su esposa Jenny López tras su boda, un gesto que se convirtió en uno de los temas más comentados entre sus seguidores en redes sociales.

El cantante decidió no guardar el secreto y contó personalmente cómo fue el obsequio que preparó para una de las fechas más importantes de su vida.

Puedes leer: Video de la boda de Jhonny Rivera causa confusión por un hombre parecido a Yeison Jiménez

A solo tres días de haberse casado, Jhonny Rivera abrió una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, espacio donde suele hablar sin filtro con su comunidad digital. Entre las muchas curiosidades que recibió, hubo una que llamó especialmente la atención: “¿Qué le dio de regalo de boda a su mujer?”.

Lejos de esquivar el tema, el artista respondió con entusiasmo y explicó que decidió cumplirle un gusto muy especial a su esposa. Según contó, Jenny López es fan número uno de la cantante Milena Benites, por lo que pensó en llevarla como sorpresa para celebrar su unión.

“Le traje a su artista preferida. Ella no lo podía creer, brincaba de la felicidad. Es fan número uno, se sabe toda su música”, relató el intérprete, dejando claro que fue un detalle planeado con tiempo y pensado para tocarle el corazón a su pareja.

Puedes leer: Jhonny Rivera vende sus motos tras oscuro y repetitivo sueño; involucra la vida de su novia

El propio Rivera afirmó que no existe una canción de Milena Benites que Jenny no se sepa, pues es testigo directo de que escucha su música con frecuencia. Por eso, traer a su artista favorita fue una forma de convertir el día de su boda en un recuerdo todavía más especial.

Jhonny Rivera reaparece triste tras su matrimonio con Jenny López
/Foto: redes sociales
Jhonny Rivera reaparece triste tras su matrimonio con Jenny López
/Foto: redes sociales

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera?

El matrimonio se celebró el domingo 22 de febrero en el municipio de Arabia, Pereira. Allí se llevó a cabo la ceremonia religiosa, a la que asistieron familiares, amigos cercanos y seguidores que se reunieron en los alrededores para ver la llegada de los recién casados.

Tras la ceremonia, la recepción se realizó en la finca del cantante, ubicada en zona rural. El lugar fue acondicionado para recibir a los invitados y a varias figuras del entretenimiento que acompañaron a la pareja en su celebración.

Puedes leer: Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez en Bogotá; fan mostró los detalles

El regalo, según contó Jhonny Rivera, fue uno de los momentos más importantes para él dentro de toda la celebración. No se trató solo de un detalle material, sino de un gesto que conectó directamente con los gustos de Jenny López.

Desde que anunciaron su relación y posteriormente su boda, la pareja ha sido protagonista constante de titulares y comentarios en redes. Cada publicación relacionada con el matrimonio ha despertado interés entre sus seguidores, quienes buscan conocer

El regalo no fue millonario por su precio, sino por su valor sentimental y por lo que representó para Jenny López en un día tan especial. Jhonny Rivera no mencionó cifras ni habló de dinero, pero sí dejó claro que fue una sorpresa grande por todo lo que implicó organizarla y por la emoción que generó en su esposa.

