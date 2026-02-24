Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
PRECIO DEL NUEVO PASAPORTE
CASO DIANA OSPINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jhonny Rivera reaparece aburrido por un tema en su matrimonio: “Me generó mucha tristeza”

Jhonny Rivera reaparece aburrido por un tema en su matrimonio: “Me generó mucha tristeza”

Jhonny Rivera reapareció tras su matrimonio con Jenny López y confesó que hubo un momento que lo afectó emocionalmente durante la celebración.

Jhonny Rivera reaparece triste tras su matrimonio con Jenny López
Jhonny Rivera reaparece triste tras su matrimonio con Jenny López
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Jhonny Rivera reapareció en redes sociales con un tono distinto al que muchos esperaban luego de su matrimonio con Jenny López. Aunque el cantante se mostró feliz por haber dado este paso en su vida personal, también confesó que hubo un detalle que lo dejó con un sinsabor durante la noche de la celebración.

Desde su cuenta de Instagram, el artista decidió contarle a sus seguidores qué fue lo que ocurrió realmente en medio de la fiesta. Grabándose desde el lugar donde se llevó a cabo la recepción, explicó que había preparado una sorpresa especial para sus invitados, pero que el clima le cambió por completo los planes.

Puedes leer: Jhonny Rivera vende sus motos tras oscuro y repetitivo sueño; involucra la vida de su novia

Te puede interesar

  1. Bancolombia compensará a sus clientes
    Bancolombia compensará a sus clientes
    /Foto: Bancolombia /IA
    Información de servicio

    Bancolombia compensará a clientes para que le perdonen la “caída”; de forma automática

  2. Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombi
    Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombi
    /FOTO: IA
    Ciencia

    Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombia: ya hay fecha y causa alerta

“Les voy a contar una cosa, en medio de toda la felicidad, que me generó mucha tristeza”, dijo el cantante antes de explicar lo que tenía planeado para esa noche tan importante.

Según relató Jhonny Rivera, la idea era que los invitados no entraran directamente al quiosco principal donde estaba la fiesta. El recorrido estaba diseñado para que primero pasaran por un callejón decorado que los llevaría a una zona especial. Allí, serían recibidos por violinistas, una estación de cocteles y un espacio de cafetería, pensado como antesala al festejo central.

Además, Rivera había organizado un show sorpresa que incluía a un cantante montado a caballo, acompañado de luces y pirotecnia. Todo estaba calculado para que los asistentes vivieran una experiencia diferente desde el primer momento.

Diferencia de edad entre Jenny López y el cantante
¿Jhonny Rivera se casó a los 80 años? Diferencia de edad entre Jenny López y el cantante
Foto: Redes de Jenny López

Publicidad

Sin embargo, la lluvia apareció justo en el momento menos esperado. El aguacero obligó a cambiar el recorrido de los invitados, quienes entraron directamente al quiosco principal para evitar mojarse. La zona donde se había montado el recibimiento quedó completamente sola y el espectáculo planeado nunca pudo realizarse.

El artista explicó que esa parte de la celebración era una de las que más ilusión le hacía, porque quería sorprender a quienes los acompañaron en una noche tan importante. Ver ese espacio vacío fue lo que lo llevó a sentirse un poco afligido, a pesar de todo lo demás que salió bien.

Publicidad

Puedes leer: Mamá de Yina Calderón, destrozada por la boda de Jhonny Rivera: “Lo quería para mí”

“Eso me dio mucha tristeza porque ese era el plan”, comentó mientras mostraba el lugar que había quedado sin uso por culpa del clima.

La lluvia arruinó la boda de Jhonny Rivera

Aun así, el cantante fue claro en que su boda con Jenny López fue un momento inolvidable. Reconoció que, aunque no se pudo cumplir con esa parte del show, los invitados disfrutaron de la música, la comida y el ambiente que se vivió durante toda la noche.

Rivera también dejó ver que, con el paso de las horas, entendió que hay situaciones que no se pueden controlar. La lluvia, aunque arruinó parte de la logística, no logró opacar el hecho de que estaba celebrando su unión con la mujer que eligió como pareja.

En redes, muchos de sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo, asegurando que lo importante no eran los detalles que fallaron, sino el significado del evento. Otros destacaron la transparencia del artista al contar lo ocurrido sin maquillaje ni dramatismo, mostrando el lado real de una noche que para muchos parecía perfecta desde afuera.

La confesión del cantante llamó la atención porque no se enfocó en lujos ni en excesos, sino en una ilusión personal que no pudo cumplirse como él la había imaginado. Su mensaje dejó ver que, detrás del escenario y los aplausos, también hay expectativas que pueden verse frustradas incluso en los días más importantes.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jhonny Rivera

Jenny López

Matrimonios de famosos