Galy Galiano será homenajeado en importantes premios de la música colombiana

La música popular y sus sonidos hermanos viven uno de sus momentos más importantes del año con la apertura oficial de las nominaciones a los Premios Mi Bar El Magazine 2026, un reconocimiento que se ha convertido en vitrina clave para artistas emergentes y consagrados del país.

Con una historia que respalda su relevancia, estos premios han contado con la participación de grandes exponentes como Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Alzate, Luis Ángel “El Flaco”, Francy, Joaquín Guiller, Giovanny Ayala y Luisito Muñoz, quienes han marcado la historia del género.

Cuatro géneros, una sola vitrina

Para su edición 2026, los Premios Mi Bar El Magazine continúan fortaleciendo su estructura con categorías en tres géneros principales:



Música popular

Vallenato

Carranga

Y este año, como gran novedad, se suma por primera vez la champeta, ampliando el alcance del premio y conectando con nuevas audiencias y regiones del país.

Categorías que reconocen al talento del pueblo

Las nominaciones 2026 incluyen categorías que exaltan lo mejor de la música y su impacto en la gente:



Artista del Año

Canción del Año

Artista Revelación

Mejor Artista Masculino

Mejor Artista Femenina

Mejor Colaboración

Mejor Video Musical

Mejor Trayectoria

Los Premios Mi Bar El Magazine se han consolidado como una plataforma que conecta directamente con el público, donde el reconocimiento no solo lo define la industria, sino también la gente que consume, canta y hace virales las canciones.

La inclusión de la champeta en esta edición marca un paso importante en la evolución del premio, demostrando que la música colombiana es diversa, poderosa y en constante crecimiento.

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"Este año damos un paso clave al abrir espacio a nuevos géneros y seguir reconociendo a quienes están marcando la historia de la música en Colombia. Aquí el protagonista siempre será el público", destacaron desde la organización.

Más que un premio, una vitrina nacional

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La edición 2026 proyecta una participación masiva y un impacto aún mayor en plataformas digitales, medios y escenarios, consolidando a los Premios Mi Bar El Magazine como uno de los reconocimientos más influyentes del género popular en Colombia.

¿Cómo votar por mi artista favorito?

Ya están abiertas las votaciones para que elijas a tu artista favorito en cada una de las categorías. Para hacerlo puedes ingresar a este link: https://www.premiosmibarelmagazine.com.co/ y luego de llenar tus datos podrás darle tu voto al artista que desees que gane.