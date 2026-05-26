El nombre de Yeison Jiménez volvió a aparecer en redes sociales luego de que se conocieran nuevas declaraciones relacionadas con una de las familias afectadas por el accidente aéreo ocurrido en Boyacá, tragedia en la que murió el piloto Fernando Torres Rojas.

Esta vez, quien decidió hablar públicamente fue Diana Rojas, mamá del piloto, quien reveló que atraviesa un momento complejo por cuenta de una situación personal que, según ella, se agravó después de la pérdida de su hijo.

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La mujer aseguró para La FM que ha recibido mensajes y publicaciones que considera intimidantes luego de reclamar por unos procedimientos estéticos a los que se sometió meses atrás en Bogotá.

Según relató, todo comenzó en enero de 2025 cuando acudió a una clínica ubicada al norte de la capital con la intención de realizarse una cirugía abdominal. Allí, de acuerdo con su versión, terminó accediendo a otros procedimientos adicionales tras recomendaciones del especialista que la atendió.

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Diana explicó que inicialmente el costo total de las intervenciones rondaría los 70 millones de pesos, aunque finalmente el médico le habría ofrecido realizar los procedimientos por una cifra menor.

Sin embargo, después de las cirugías, empezaron complicaciones de salud y desacuerdos relacionados con los resultados obtenidos. Fue en ese momento cuando, según afirma, comenzaron los problemas más delicados.

Mamá del piloto fallecido en accidente de Yeison Jiménez hizo delicada denuncia

La denuncia que hizo la mamá del piloto

La mujer aseguró que, tras presentar reclamos, empezó a recibir mensajes y publicaciones en redes sociales que interpretó como amenazas.

Uno de los episodios que más impacto le generó habría ocurrido cuando, según denunció, el médico hizo comentarios públicos mencionando a uno de sus hijos fallecidos y también al otro hijo que actualmente permanece con vida.

"Mis enemigos o terminan mal, muy mal, o terminan en la cárcel. Y a esta señora va a seguir yéndole mal, porque la vida ya le mató un hijo, pero acuérdese que usted tiene otro hijo".

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Las palabras provocaron una fuerte reacción emocional en Diana Rojas, quien aseguró que escuchar referencias sobre Fernando Torres reabrió profundamente el dolor que vive desde el accidente aéreo.

Según explicó la mujer, actualmente debe someterse a nuevos tratamientos médicos y procesos reconstructivos debido a las secuelas que, asegura, le dejaron las intervenciones realizadas.

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"Yo hoy estoy muerta en vida y no puede ser que este señor se refiera a mi adorado hijo que murió en ese accidente y tampoco que se refiera a mi otro hijo, el único que me queda".

La historia de Fernando Torres volvió a generar impacto

Mientras las declaraciones de su madre siguen moviéndose en redes sociales, muchas personas también recordaron detalles sobre la historia de Fernando Torres, el piloto que acompañaba frecuentemente los desplazamientos aéreos de Yeison Jiménez.

El profesional de aviación tenía una trayectoria reconocida en este tipo de vuelos y había sido visto en varias ocasiones junto al equipo del cantante.

Su imagen se volvió ampliamente conocida luego de que apareciera en videos grabados antes del accidente, registros que posteriormente circularon masivamente en redes sociales.

Además, una entrevista concedida por su abuelo tiempo atrás volvió a despertar comentarios entre los usuarios. En esa conversación, el familiar reveló un detalle que sorprendió a muchas personas: el padre de Fernando también había perdido la vida años atrás en otro accidente aéreo.

