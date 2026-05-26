Sale a la luz VIDEO del momento exacto en el que sacan a Kevin Santiago en una maleta

Siguen apareciendo detalles en el caso de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de educación física de 31 años, que se perdió el rastro el 20 de mayo y su cuerpo fue hallado cinco días después con evidentes signos de tortura y desmembrado dentro de una maleta, lo que activó la investigación por las autoridades.

El rastro de Kevin Santiago se perdió la noche del miércoles 20 de mayo de 2026. Según los reportes iniciales, el docente salió de un gimnasio y, desde ese momento, su comunicación con familiares cesó. Tanto es así que su madre comentó que el último registro que tuvo fue cerca de las 6:30 de la noche de ese día.

Sin embargo, las autoridades mencionaron que el hallazgo del cuerpo sin vida se produjo el jueves 21 de mayo. El cuerpo del profesor fue abandonado en un potrero contiguo a una ciclorruta en el sector de El Vergel Occidental, en la localidad de Kennedy, apenas diez minutos después de haber sido sacado de una vivienda cercana.

Crudos detalles de cómo encontraron cuerpo de Kevin Santiago; una maleta fue clave Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

De igual forma, se conoció un video por Noticias RCN el cuál es registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa que, aproximadamente a la 1:45 a. m. del 21 de mayo, el cuerpo de Ángel Garzón habría sido retirado de una residencia en el barrio La Rivera, Kennedy.

Publicidad

¿Qué más se conoció del video en el que sacan a Kevin Santiago?

A lo largo de la pieza audiovisual se puede observar como los tres hombres realizando un esfuerzo físico considerable para cargar una pesada maleta de color café, la cual tenía una toalla naranja en la parte superior. Previamente, se observa a un sujeto en bicicleta vigilando la zona antes de ingresar al inmueble, del cual saldrían con los restos del docente tan solo segundos después.

Publicidad

Puedes leer: Caso Yulixa: La “llamada trampa” que ayudó a ubicar a María Fernanda; familiar la traicionó

Mientras tanto, los investigadores siguen la pista de un taxi que habría sido utilizado para el traslado final del cadáver. Sumado a esto, las autoridades descartaron que la muerte de Kevin Santiago se trate de un hurto o un ajuste de cuentas sobre lo ocurrido.

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a un crimen de odio pasional o una venganza. La información preliminar sugiere que Kevin Santiago ingresó a la vivienda en Kennedy en compañía de una mujer horas antes de su muerte, pero nunca salió de allí con vida.

La comunidad educativa y los familiares del profesor exigen celeridad en el proceso judicial. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ha pronunciado solicitando resultados rápidos para identificar a los responsables de este hecho que ha generado una profunda consternación en la ciudad.