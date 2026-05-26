Mujer sufre delicado accidente en motocicleta; casi la atrapa un carro recolector de basura

Un delicado accidente de tránsito tiene hablando a muchos en redes sociales luego de que una motociclista terminara estrellándose de frente contra un carro particular en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Todo ocurrió mientras la joven intentaba adelantar un vehículo recolector de basura en una vía estrecha.

El hecho quedó registrado en la cámara de otra motocicleta que iba detrás de la escena. En las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, se observa el momento exacto en el que la conductora invade el carril contrario buscando pasar al camión recolector. Sin embargo, en cuestión de segundos aparece un vehículo particular de frente y el impacto resulta inevitable.



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La fuerza del choque hizo que la motociclista saliera expulsada y cayera con dureza sobre el pavimento. En el video se alcanza a notar que la joven queda tendida en el suelo y presenta dificultades para levantarse tras el golpe.

Según lo que se aprecia en la grabación, la maniobra habría sido realizada sin calcular correctamente el espacio disponible para adelantar. Precisamente, varios usuarios en redes sociales señalaron que la motociclista habría cometido una imprudencia al intentar pasar el carro recolector en un punto donde venían vehículos en sentido contrario.

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El video generó debate en redes sociales

Aunque muchas personas cuestionaron la maniobra de la motociclista, otra parte de los comentarios se enfocó en la reacción del conductor del carro particular involucrado en el choque.

Y es que, tras el impacto, el hombre se baja inicialmente a revisar la parte delantera de su vehículo mientras la joven permanece en el piso.

Esa escena generó indignación entre algunos usuarios, quienes aseguraron que lo primero debía ser verificar el estado de salud de la motociclista.

Otros internautas, por su parte, defendieron al conductor y aseguraron que todo ocurrió en cuestión de segundos, por lo que no era posible determinar inmediatamente cuál fue su reacción completa tras el accidente.

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Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el estado de salud de la joven ni tampoco se ha informado cómo terminó la situación después del fuerte choque. Tampoco se ha revelado si hubo presencia de organismos de tránsito o atención médica en el lugar.

Lo cierto es que el video volvió a abrir la conversación sobre las maniobras peligrosas que suelen verse diariamente en las vías de Bogotá, especialmente en medio del tráfico pesado y la presión por avanzar rápidamente entre carros y camiones.

¿Quién tuvo la culpa?



Motociclista no calcula bien el espacio para poder adelantar un camión de basuras y termina chocando de frente contra veh/particular en loc/Tunjuelito (Bogotá). pic.twitter.com/gHIyahMHnM — Colombia Oscura Respaldo (@ColombiaOscuraR) May 26, 2026