FOTOS accidente Club El Nogal: Así quedó carro que cayó desde segundo piso del parqueadero

La tarde del sábado 23 de mayo de 2026 dejó de ser una jornada habitual para los residentes y transeúntes del norte de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero.

Lo que parecía ser un día tranquilo se transformó en una escena de película cuando los ciudadanos se vieron sorprendidos por un impresionante accidente de tránsito ocurrido dentro de las instalaciones del Club El Nogal.

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Un vehículo tipo camioneta terminó volcado sobre el andén tras caer desde una altura considerable, generando una rápida movilización de los cuerpos de socorro y las autoridades de tránsito de la capital.



El incidente se registró exactamente en la carrera 7 con calle 78, un punto neurálgico para la movilidad en el sector oriental de la ciudad.

Según los reportes oficiales de la Policía de Tránsito de Bogotá, el percance ocurrió alrededor de las 4:18 p.m., momento en el que el club activó de inmediato todos sus esquemas de reacción para situaciones de emergencia.

La noticia se difundió rápidamente debido a lo aparatoso de las imágenes, donde se apreciaba el automóvil con las llantas hacia arriba justo frente a una de las entradas del prestigioso establecimiento.

El equipo de Bomberos Bogotá llegó al lugar de los hechos en cuestión de minutos para liderar las labores de rescate.

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La prioridad de los uniformados fue brindar atención prehospitalaria a la persona que se encontraba al volante, quien quedó atrapada dentro de la cabina tras el fuerte impacto.

Gracias a la pericia de los rescatistas, se logró extraer al conductor de forma segura, evitando que las lesiones empeoraran durante el procedimiento de salvamento en plena vía pública.

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En cuanto al estado de salud del protagonista de este suceso, el subcomandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, el mayor Camilo Salazar, brindó un parte de tranquilidad inicial.

El oficial informó que el conductor presenta un trauma craneoencefálico leve y que, tras ser estabilizado en el sitio por los paramédicos de una ambulancia, fue trasladado a la Clínica El Country para una valoración médica más profunda.

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Afortunadamente, a pesar de la espectacularidad de la caída desde un segundo nivel, no se reportaron víctimas fatales ni otros transeúntes lesionados por el impacto del carro contra el suelo.

Por su parte, las directivas del Club El Nogal emitieron un comunicado aclarando que la situación fue atendida de manera articulada con los organismos de emergencia desde el primer segundo.

El club enfatizó que se siguieron estrictamente todos los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de sucesos, garantizando que el área fuera asegurada rápidamente para evitar riesgos adicionales a los socios y empleados que se encontraban en el edificio.

#BOGOTÁ. La tarde de este 23MAY, un vehículo cayó desde el segundo piso de los parqueaderos del Club El Nogal. Los bomberos rescataron a una persona que quedó atrapada. La Policía y los organismos de socorro atendieron la emergencia que por fortuna no dejó víctimas fatales.… pic.twitter.com/pfpzhbe5qz — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 23, 2026

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La dinámica del accidente está bajo la lupa de los expertos. La información preliminar entregada por la Policía de Tránsito sugiere que el vehículo cayó mientras el conductor realizaba maniobras de reversa en el parqueadero.

No obstante, las autoridades han iniciado una investigación formal para determinar si lo ocurrido fue producto de una falla mecánica inesperada o si se debió a un error humano al momento de maniobrar la camioneta en el estacionamiento.

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El operativo para retirar el vehículo siniestrado también requirió de una logística especial. Una grúa de gran capacidad se desplazó hasta la carrera 7 para levantar el automotor volcado y despejar el andén.

Durante estas labores de limpieza y remoción, se hizo necesario deshabilitar uno de los carriles de acceso vehicular del club, lo que generó algunas variaciones en el flujo de tráfico habitual de la tarde del sábado en esta zona de Chapinero.

Actualmente, las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando las evidencias técnicas para cerrar el caso.

Mientras tanto, la comunidad del sector y los usuarios de redes sociales siguen compartiendo las impactantes imágenes de lo que pudo ser una tragedia mayor y que, por fortuna, terminó con el conductor en condición estable.