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VIDEO: moto quedó colgada de un semáforo tras accidente; conductor terminó en el hospital

Las autoridades señalaron que la motocicleta terminó incrustada y colgada de la estructura de un semáforo tras la colisión.

moto quedó colgada en un semáforo
VIDEO: moto quedó colgada de un semáforo tras accidente; conductor terminó en el hospital
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Un insólito accidente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales tras registrarse un accidente entre las localidades de Surrey y Delta, en la provincia de Columbia Británica, Canadá, la cuál terminó con una imagen surrealista debido a que una moto quedó suspendida en la parte superior de un semáforo elevado.

Las autoridades comentaron que el incidente ocurrió la tarde del sábado 9 de mayo de 2026, aproximadamente a las 3:00 p.m., en la intersección de la avenida 72 y la calle 120, específicamente a la altura de la cuadra 7100 de Scott Road, cuando una moto y un automóvil chocaron.

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Según los reportes oficiales la fuerza del impacto fue tal que el vehículo menor salió proyectado hacia arriba, quedando incrustado en la estructura metálica del semáforo. Ante esto, la Policía de Delta y el Departamento de Bomberos local acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

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Debido a la complejidad de la escena, las autoridades se vieron obligadas a cerrar una vía principal durante varias horas para facilitar las labores de rescate y la remoción del vehículo siniestrado, pese a esto, no hubo fallecidos y el conductor de la moto fue llevado de urgencias a un centro hospitalario.

¿Qué dijeron los testigos de la moto colgada en un semáforo?

William Chan, residente de Surrey habló para medios locales y comparó lo ocurrido con una producción cinematográfica: “Nunca había visto nada igual, es como ver una película”, afirmó, además que se sorprendió al ver la moto en el semáforo.

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Otro testigo para medios locales, Jevon Ryan, expresó su asombro por la precisión del impacto y que no hubieran víctimas fatales: “Uno pensaría que terminaría en la acera o entre los negocios, pero que acabe justo en la estructura y envuelta de esa forma… es realmente impresionante”.

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Las autoridades locales continúan investigando las causas exactas y los mecanismos físicos que provocaron que la motocicleta terminará suspendida en el aire, ya que aún no se han divulgado detalles técnicos precisos sobre la trayectoria del impacto.

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Finalmente, se conoció que para retirar la motocicleta del semáforo, los equipos de emergencia debieron utilizar maquinaria especializada y trabajar durante varias horas para asegurar que la estructura no sufriera daños adicionales y que el retiro fuera seguro.

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