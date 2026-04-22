Indignante: vigilantes abrieron WhatsApp de su compañera y extrajeron contenido íntimo

En Cota, Cundinamarca, se presentó un caso que vulnera la privacidad digital en el entorno laboral tras la difusión de un video que se volvió viral en redes sociales. En la grabación, una trabajadora de seguridad confronta a dos de sus compañeros por haber accedido sin autorización a su WhatsApp.

Al punto que se puede evidenciar como sus compañeros le sacaron a la señora información y fotos privadas. Asimismo, relató que pudo constatar la intrusión gracias a las propias cámaras de seguridad del lugar de trabajo, esto ante las respuestas negativas de sus compañeros de trabajo.

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Durante las grabaciones se puede ver el momento exacto en que los dos hombres, aprovechando que ella se había retirado de su puesto, revisaron detalladamente sus chats personales. Sin embargo, explicó que todo terminó cuando se percató que su cuenta seguía abierta y la cerró en su casa.



“Miren, esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias... y acá se ve que estaban metidos en un chat y era el mío. Y dejaron la conversación hasta que yo lo cerré desde mi casa”, sentenció la vigilante durante el fuerte intercambio de palabras contra los compañeros que revisaron su WhatsApp.



Así fue la discusión de los vigilantes que abrieron el WhatsApp a su compañera

Durante el fuerte reclamo, la mujer denunció que los sujetos no solo miraron contenido privado, sino que incluso tomaron fotografías de la pantalla para registrar sus conversaciones y archivos personales de su Whatsapp personal, situación que generó más malestar a la mujer.

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Mientras la vigilante les recordaba que ella nunca había tenido conflictos con ellos y exigía respeto a su dignidad como mujer y profesional, uno de los hombres respondió con indiferencia asegurando: “Yo no le tengo miedo a usted”.

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Pese a esto, los acusados intentaron minimizar el hecho y cuestionar a quienes grababan la discusión, la trabajadora fue clara en que el respeto no es negociable. “¿Me quieren ver la cola? Díganme y yo se los muestro... ¿Por qué no le toma fotos aquí cuando le dan al cuerpo?”, afirmó.

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De igual forma, se pudo conocer que los responsables se identifican como Wilson y Flores, así mismo, ante la propuesta de revisar los videos de seguridad para confirmar el hecho, los acusados se negaron a mirarlos.

Finalmente, se conoció que la afectada destacó que llevó este caso hacía un abogado y que los responsables deberán responder ante las citaciones judiciales correspondientes.