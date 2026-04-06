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VIDEO: Mujeres se pelean en pleno funeral al descubrir que ambas son las viudas del difunto

Las dos mujeres descubrieron en pleno funeral que el mismo hombre salía con ambas, lo que desató un conflicto entre ellas.

Mujeres se pelean en funeral en Veracruz
VIDEO: Mujeres se pelean en pleno funeral al descubrir que ambas son las viudas del difunto
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

En redes sociales se viralizó un funeral en el estado de Veracruz, México, debido a que este se transformó en el escenario de una batalla campal. Esto debido a que dos mujeres se dieron cuenta que el mismo hombre tenía una relación con cada una de ellas, lo que provocó su enfrentamiento pese a la mirada de los espectadores.

De acuerdo con la información conocida se muestra que el video data con fecha del 6 de abril de 2026, los hechos ocurrieron durante el velorio de un hombre cuya identidad no fue revelada, en donde la tensión comenzó a gestarse cuando una de las mujeres se encontraba llorando desconsoladamente.

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Sin embargo, esta demostración de dolor alteró a otra mujer, quien no tardó en confrontarla para cuestionar su identidad y el porqué de su actitud tan íntima hacia el fallecido. La situación dio un giro dramático cuando una de las que lloraba confesó abiertamente que sostenía un vínculo sentimental con el hombre; ante esto, la otra involucrada reaccionó asegurando que ella también era su pareja actual.

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Según los testimonios y los videos grabados por los presentes, el conflicto pasó de los gritos a los jaloneos, empujones y golpes justo frente al féretro. La escena, descrita por testigos como un momento de alta tensión, obligó a los demás asistentes a intervenir para separar a las mujeres.

¿Qué más se conoció de la pelea de mujeres en un funeral?

Pese a los videos e imágenes de redes sociales, según los testigos las mujeres afirman que no se registraron lesionados de gravedad ni fue necesaria la intervención de las autoridades policiales en el lugar. Sin embargo, esta situación dejó impresionada a las personas que asistieron al funeral.

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Una vez ocurrió este incidente, se generó un debate en redes sociales, mientras algunos internautas criticaron la falta de respeto hacia el fallecido y el lugar, otros se centraron en la doble vida que aparentemente llevaba el hombre.

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Por ahora, el caso queda como un recordatorio de que, en ocasiones, los secretos más profundos eligen el momento menos oportuno para revelarse, transformando un adiós definitivo en un espectáculo mediático. Esto, mientras algunos usuarios en redes sociales se preguntan si fue un video real o fue algo hecho con inteligencia artificial.

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