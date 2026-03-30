VIDEO: momento del lamentable ataque en colegio que dejó un menor sin vida y 8 heridos

Un hecho ocurrido este lunes 30 de marzo de 2026 en Argentina tiene en conmoción a toda una comunidad educativa. En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra parte de lo sucedido dentro de una institución donde un estudiante de 15 años ingresó con un arma y realizó múltiples disparos.

La situación se registró en un colegio en Argentina llamado Mariano Moreno, ubicada en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Según confirmaron autoridades locales, un menor de 13 años perdió la vida y al menos otros ocho estudiantes resultaron heridos en medio de lo ocurrido.

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El secretario de Gobierno de la municipalidad, Ramiro Muñoz, entregó detalles de la situación y confirmó que “Lamentablemente murió un joven menor de edad, que tendría 13 años, producto de un disparo de arma de fuego dentro del establecimiento educativo Mariano Moreno”. Sus declaraciones reflejan la gravedad de un episodio que genera gran impacto en la zona.



Muñoz también describió el ambiente que se vivió en el lugar durante esos minutos. Indicó que se trató de una escena de “confusión y atípica, con chicos saliendo corriendo”, lo que evidencia el momento de angustia que enfrentaron estudiantes y docentes al intentar ponerse a salvo.

Video muestra incidente en un colegio de Argentina que dejó un menor de 13 años fallecido

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable habría sido un alumno del mismo colegio, quien sorprendió a sus compañeros al aparecer con el arma. Sobre este punto, algunos docentes señalaron que el joven “era un buen alumno”, lo que aumentó la sorpresa dentro de la comunidad educativa.

El testimonio de una estudiante, identificada como Priscila, también permitió conocer cómo se desarrollaron los hechos. La joven relató: “Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”.

#Mundo | Tras el tiroteo registrado en un colegio de Santa Fe, Argentina, se conoció un video del momento del hecho. Además, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, se refirió al respecto.



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Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que se desata la situación dentro de la institución, generando reacciones inmediatas entre usuarios que han expresado su preocupación por lo ocurrido.

En cuanto a los heridos, se conoció que varios estudiantes fueron atendidos en un hospital local con lesiones leves, principalmente ocasionadas durante la evacuación. Otros dos fueron trasladados a un centro médico de mayor complejidad, donde permanecen bajo observación.

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El joven señalado fue detenido por las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que ingresó el arma al colegio.

El hecho ocurrió cuando los estudiantes se preparaban para iniciar la jornada escolar, en un momento cotidiano que se vio abruptamente interrumpido. Tras lo sucedido, las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

Además, las autoridades de la provincia decretaron dos días de duelo, mientras continúan las labores correspondientes para entender a fondo este caso que ha generado conmoción no solo en la región, sino también a nivel internacional.

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