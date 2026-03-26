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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan nombre de quien pagó por acabar con la vida de Miguel Uribe y cómo se ocultó

Revelan nombre de quien pagó por acabar con la vida de Miguel Uribe y cómo se ocultó

Surgen nuevas revelaciones en el caso de Miguel Uribe que vinculan a la Segunda Marquetalia y detallan cómo se planeó el ataque.

Más datos del caso de Miguel Uribe
Revelan nombre de quien pagó por acabar con la vida de Miguel Uribe y cómo se ocultó
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

Las autoridades continúan encontrando nuevos por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tanto es así que se conoció la identidad del hombre que habría financiado y la coordinación del ataque contra este, quien actuaba como la figura del ‘pagador’.

Tanto es así que se conoció que el responsable se trata de Kendry Téllez Álvarez, alias 'Yako', quien, según las autoridades, actuaba como el "pagador" y el puente clave entre los sicarios y la cúpula de la 'Segunda Marquetalia', además de que comentaron que este se ocultaba como un ciudadano más dentro de Bogotá.

Puedes leer: Esta fue la millonaria cifra que se pagó por el ataque a Miguel Uribe; había para sobornos

Por lo cual, apenas un mes antes del atentado, el sospechoso registró legalmente un modesto local de expendio de lácteos y huevos en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, además de que tenía un apartamento en un conjunto residencial y lo usaba como un centro de operaciones.

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Una pieza fundamental de este rompecabezas fue el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias 'el Viejo', otro de los procesados que decidió colaborar con la justicia. Según 'el Viejo', alias 'Yako' lo citó en Suba para confirmarle que el compromiso ya estaba pactado y que había llegado la "hora cero".

Dinero que se pagó por Miguel Uribe
Esta fue la millonaria cifra que se pagó por el ataque a Miguel Uribe; había para sobornos
Foto: foto montaje realizado por la Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué más se conoció de alias ‘Yako’ sobre el caso de Migue Uribe?

Durante el momento que ‘El viejo’ habló con las autoridades, explicó que Alias 'Zarco Aldinever', era el segundo al mando de la 'Segunda Marquetalia' y quien habría dado la orden directa del ataque, mientras ‘Yako’ era el enlace logístico y financiero del caso en Bogotá.

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Puedes leer: Alias ‘El Viejo’ destapa desde cuándo seguían a Miguel Uribe antes del ataque

Mientras que Alias 'Chipi', fue el encargado de la planeación y de reclutar al menor de edad que finalmente disparó contra el senador. Sin embargo, la situación que generó más indignación fue que ‘Yako’ figuraba como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Por otro lado, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe denunció en los últimos días seguimientos constantes e incluso la existencia de fotografías de su hijo en manos de los criminales. Asimismo, las autoridades investigan una cifra de 600 millones de pesos que apareció en el expediente por este ataque.

Hasta el momento, el caso suma nueve detenciones y la Fiscalía General de la Nación ha emitido siete nuevas órdenes de captura contra los determinadores del crimen.

Mira también: Impactante avance en caso Miguel Uribe; descubren quién pagó por acabar con su vida

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