Esta fue la millonaria cifra que se pagó por el ataque a Miguel Uribe; había para sobornos

Simeone Pérez Marroquín, alias 'El Viejo’, entregó una serie de confesiones ante la Fiscalía General de la Nación, en el cual, el procesado reveló los detalles financieros y logísticos detrás del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido en 2025.

Tanto es así que según el testimonio de 'El Viejo', la estructura criminal de la Segunda Marquetalia fijó un precio de 1.000 millones de pesos por acabar con la vida de Miguel Uribe. Sin embargo, también reveló que la organización impuso una condición con relación al dinero, mencionando que este no se entregaría todo de una vez.

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Alias 'Yako', el enlace entre los mandos superiores y los ejecutores, fue enfático al señalar que el dinero solo se entregaría si el objetivo terminaba perdiendo la vida. Esta cláusula explicaría por qué el pago inicial no se concretó inmediatamente después del ataque, esto debido a que el senador perdió la vida en agosto de 2025.



Orden de quitar la vida a Miguel Uribe Turbay /Foto: Facebook Miguel Uribe

¿Cómo se repartió el dinero para el ataque a Miguel Uribe?

Por otro lado, alias ‘El Viejo’ también explicó que el plan criminal no se limitaba a la ejecución del atentado. Al punto que mencionó que había un fondo adicional de 600 millones de pesos destinados exclusivamente a garantizar la impunidad de este hecho, al punto que mencionó que este dinero tenía dos propósitos.

Sobornar a las autoridades para desviar o frenar las investigaciones judiciales.

Eliminar a testigos o involucrados que pudieran comprometer a la cúpula, una táctica que se denominó como "mochar la cabeza".



Sin embargo, a pesar de los miles de millones de pesos que se movían en los niveles superiores de la Segunda Marquetalia, los pagos que llegaron a los eslabones más bajos de la cadena fueron significativamente menores. Alias 'El Viejo' confesó haber recibido apenas 500.000 pesos para gastos personales tras el atentado y una suma de 5 millones de pesos que debía entregar a una mujer encargada de la logística.

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La confesión de Pérez Marroquín apunta directamente a la cúpula de la Segunda Marquetalia. Según el relato, la orden provino de alias 'Zarco Aldinever', un hombre de confianza de Iván Márquez, al punto que se calificó a Miguel Uribe como un "objetivo de alto valor"

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Actualmente, alias 'El Viejo' cumple una condena de 22 años de prisión por su participación en el crimen, mientras las autoridades continúan tras la pista de los demás responsables mencionados en el caso contra Uribe Turbay.

#ATENCIÓN | "No hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho (...)", fueron las palabras con las que Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, pidió perdón a la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras reconocer que fue el… pic.twitter.com/btgnOsTEF7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 20, 2026

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