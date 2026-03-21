Sale a la luz la verdad sobre supuestos “cosquilleros” en el Estéreo Picnic, ¿un error?

Lo que comenzó como un supuesto caso de robo en el Festival Estéreo Picnic terminó tomando un giro inesperado tras la aclaración oficial de las autoridades.

Un video que se volvió viral en redes sociales mostraba el momento en que cuatro personas eran subidas a una patrulla, lo que inicialmente llevó a muchos a pensar que se trataba de una captura por "cosquilleo" dentro del evento.

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Durante varias horas, la historia tomó fuerza y muchos la interpretaron como un nuevo episodio relacionado con bandas que operan en eventos masivos, especialmente bajo la modalidad conocida como cosquilleo, donde se aprovechan aglomeraciones para despojar a los asistentes de sus pertenencias sin que se den cuenta de inmediato.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las autoridades salieron a aclarar lo sucedido y la versión cambió por completo.



¿No eran ladrones en el Estéreo Picnic?

De acuerdo con la Policía, no existían pruebas que vincularan a estas personas con algún delito. Tampoco registraban antecedentes judiciales relacionados con este tipo de hechos. Es decir, no eran ladrones como inicialmente se difundió en redes sociales.

La intervención policial, según explicaron, respondió a otro motivo. Las cuatro personas fueron abordadas por presentar comportamientos agresivos hacia otros asistentes del evento, situación que habría sido evidenciada en medio del desarrollo del festival.

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Además, se indicó que, presuntamente, estas conductas estaban relacionadas con el consumo de alcohol.

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Ante ese escenario, los uniformados tomaron la decisión de aplicar una medida preventiva. Los implicados fueron trasladados a un Centro de Traslado por Protección (CTP), un procedimiento que no implica una captura formal, sino una acción para evitar que una situación escale o represente un riesgo para quienes están alrededor.

Este tipo de medidas se utiliza especialmente en eventos de alta concurrencia como el Festival Estéreo Picnic, donde miles de personas se reúnen en un mismo espacio y cualquier alteración puede generar inconvenientes mayores.

Luego de cumplir el tiempo establecido en el CTP, las cuatro personas recuperaron su libertad sin enfrentar cargos judiciales, confirmando así que no existía un proceso en su contra.