El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, único hijo de la recordada actriz y presentadora Josemith Bermúdez. El joven de 14 años, perdió la vida en la ciudad de Cancún, México, sitió donde se encontraba con su papá.

De igual forma, se conoció que esta noticia fue difundida inicialmente la tarde del pasado miércoles 29 de abril de 2026, lo que provocó una ola de mensajes en redes sociales. Juan Cristóbal se encontraba bajo la custodia de su padre, el reconocido odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, después del fallecimiento de su mamá en 2021.

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Hasta el momento, no se conoce las causas exactas que provocaron la muerte del menor, sin embargo, se conoció que el Lawrence School con sede en Cancún, emitió un emotivo comunicado oficial lamentando la pérdida de su estudiante, además de pedir oraciones para toda la familia.



El periodista Luis Olavarrieta, quien fue el mejor amigo y apoyo fundamental de Josemith Bermúdez durante su vida, se pronunció ante la tragedia solicitando prudencia a los medios y al público en general. Por su parte, el periodista Diego Kapeky también fue uno de los encargados de confirmar el deceso a través de sus plataformas digitales.

Muere a los 14 años hijo de reconocida actriz que falleció en 2021 por cáncer de ovario Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo perdió la vida Josemith Bermúdez?

Se conoció que este suceso ocurrió casi cinco años después de la muerte de Josemith Bermúdez, quien falleció el 31 de julio de 2021 a los 41 años de edad en Caracas. La actriz fue una figura icónica de la televisión venezolana, destacando en programas como 'Ají Picante' y 'La Bomba'.

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También se conoció que después del diagnóstico de cáncer de ovario en el año 2021, se convirtió en sus seguidores como un símbolo de lucha tras mostrar en sus redes sociales cómo enfrentó su enfermedad y cómo siguió adelante pese a las dificultades que enfrentaba.

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Durante su enfermedad, Josemith Bermúdez manifestó que Juan Cristóbal era su motor principal y la razón por la cual mantenía su espíritu de resiliencia. Al momento de la partida de su madre, el niño tenía solo 10 años.

Por lo cual, la noticia de su fallecimiento unió nuevamente a los seguidores de la artista en un sentimiento de profunda tristeza, recordando la estrecha conexión que ambos compartían.