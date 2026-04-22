La llamada de Lina Marulanda a Iván Lalinde antes de fallecer; estaba disgustado con ella

El 22 de abril de 2010 quedó marcado en la historia del entretenimiento en Colombia por el fallecimiento de Lina Marulanda, una de las modelos y presentadoras más queridas del país, en especial por el carisma que había logrado debido a su participación en Noticias Caracol y el Desafío.

A lo largo de los años, Iván Lalinde, compartió varios detalles sobre los últimos momentos de la presentadora, revelando una historia de amistad, una llamada fallida y un proceso de sanación que ha durado más de una década, al punto que en el año 2022 pasó por The Susos Show y habló de su última conversación ella.

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Iván Lalinde y Lina Marulanda eran amigos muy cercanos. En los días previos a su fallecimiento, atravesaba una compleja situación económica y sentimental, sumada a un cuadro de depresión. Ante esto el presentador recordó que una noche antes decidió visitarla.



Uno de los momentos más dolorosos para el presentador fue la última comunicación telefónica que tuvo con su amiga. Ambos habían acordado almorzar, pero Lina Marulanda lo llamó para cancelar la cita. Hecho que provocó una reacción en Iván Lalinde de desconcierto por lo ocurrido.

"Flaca, vos sos la cagada" o "ahí estás vos pintada", y terminó colgando el teléfono en un momento de enojo. Minutos después, Lina intentó llamarlo insistentemente, pero él, aún molesto, rechazó todas las llamadas. Sin embargo, al día siguiente, recibió la noticia de lo que ocurrió en la casa de la presentadora de 29 años.

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¿Qué más se supo de Iván Lalinde y Lina Marulanda?

Iván en dicha entrevista hizo reflexionar sobre que toca prestarle atención a las personas que tengan estos síntomas. Por otro lado, el presentador confesó que trece años después de la partida de la modelo, decidió acudir con una médium para poder pedirle perdón por lo ocurrido.

Según su relato, el mensaje que recibió fue de paz, ella le pidió que no se castigará más, afirmando que su partida fue una decisión personal y que él no tenía nada que perdonarle, gracias a este encuentro espiritual le permitió a Iván Lalinde encontrar la tranquilidad que buscó por años, manteniendo siempre a Lina como un "angelito".

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De igual forma, otras personas cercanas compartieron sus reacciones ante la noticia. Por ejemplo, el actor Diego Cadavid relató que, aproximadamente media hora después de enterarse, se tiró al piso a llorar, ya que en ese momento se encontraba en estado de shock y así con varios colegas de la presentadora que la recuerdan con mucho cariño.