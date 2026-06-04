Prosperidad Social inicia pagos de Colombia Mayor en junio; fechas de quinto ciclo

El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, confirmó el inicio del quinto ciclo de pagos del año. El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que este proceso se llevará a cabo durante el mes de junio, beneficiando a miles de ciudadanos que dependen de este apoyo para su sustento diario.

En total, son 170.802 adultos mayores en Bolívar los que recibirán este incentivo. Para este ciclo, la inversión en la región asciende a 39.045 millones de pesos.

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A nivel nacional, el programa alcanza a 3 millones de personas, con una inversión masiva de 649.192 millones de pesos.



¿Cuándo y dónde se puede cobrar el quinto pago de Colombia Mayor en Bolívar?

Es fundamental que tomes nota de las fechas, ya que este mes el calendario tiene una particularidad debido a las elecciones de segunda vuelta presidencial que se realizarán el 21 de junio. Las transferencias comenzarán oficialmente el 5 de junio y se extenderán de manera inicial hasta el 18 de junio.

Posteriormente, el proceso entrará en una breve pausa durante el fin de semana electoral (del 19 al 21 de junio) para blindar el programa de cualquier uso político.

Una vez finalizada la jornada de votaciones, los pagos se retomarán desde el 22 hasta el 24 de junio, días en los que se completará la entrega para quienes no pudieron asistir en la primera fase.

Para retirar tu dinero, debes dirigirte a los puntos de atención de los operadores autorizados: SuperGiros y SuRed. Estas entidades cuentan con una red de más de 31.000 puntos en todo el país, facilitando que puedas cobrar en lugares cercanos a tu residencia, tanto en zonas urbanas como rurales.

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¿De cuánto es el pago de Colombia Mayor en junio y quiénes lo reciben?

Cada beneficiario en Bolívar recibirá una transferencia de 230.000 pesos. Este ingreso es especialmente relevante para aquellas personas mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad y no cuentan con una pensión.

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Además, debes saber que Prosperidad Social está trabajando en la modernización de sus cobros. Actualmente, se avanza en la implementación gradual de pagos a través de cuentas bancarias y billeteras digitales.

El objetivo es que, en un futuro cercano, puedas recibir tu dinero de forma más ágil, segura y sin intermediarios, reduciendo tus traslados y costos adicionales. No te preocupes si aún no manejas estas herramientas, ya que la entidad brindará procesos de orientación para ayudarte en tu inclusión financiera.

