Posesión de Abelardo de la Espriella: reyes, presidentes y grandes ausentes en Cali

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella ya concentra la atención internacional.

El próximo 7 de agosto de 2026, la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali será el escenario donde el presidente electo asumirá oficialmente el cargo ante el Congreso en Pleno, en una ceremonia que hará historia al realizarse por primera vez fuera de Bogotá.

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La decisión de trasladar el acto oficial a Cali ha despertado expectativa tanto en Colombia como en el exterior. Además del cambio de sede, el evento reunirá a jefes de Estado, representantes de gobiernos y delegaciones diplomáticas de varios países, convirtiendo a la capital del Valle del Cauca en el principal centro político de América Latina durante esa jornada.

Rey Felipe VI y Javier Milei encabezan la lista de invitados

Entre los asistentes confirmados sobresale el rey Felipe VI de España, quien encabezará la delegación española, manteniendo la tradición de acompañar los cambios de gobierno en los países iberoamericanos.

También confirmó su presencia el presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los invitados de mayor interés internacional.

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A él se sumarán otros mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, quienes asistirán a la ceremonia en Cali.

El rey Felipe VI y Javier Milei encabezan la lista de invitados internacionales a la posesión presidencial. (Foto creada con IA)

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Más presidentes y delegaciones internacionales asistirán a la posesión

La lista de invitados internacionales continúa creciendo.

También estarán presentes José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Paz, de Bolivia; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader; Laura Fernández, de Costa Rica, y Nasry Asfura, de Honduras.

En los casos de El Salvador y Guatemala, los gobiernos estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, quienes asistirán en nombre de sus países al acto de investidura.

Se dieron a conocer imágenes de la sede política de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Barranquilla Foto: imagen tomada de Facebook de Abelardo de La Espriella

Israel, Estados Unidos y Europa también enviarán representantes

La ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella también contará con representantes de otros continentes.

Uno de los asistentes más destacados será el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, cuya visita coincide con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Igualmente estará presente el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, en representación de los Países Bajos.

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A ellos se sumarán delegaciones oficiales de Alemania, Estados Unidos, Suecia, Portugal, Corea del Sur y la Santa Sede, reflejando el interés internacional por el inicio del nuevo gobierno colombiano.

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Cali tendrá un amplio dispositivo de seguridad

La llegada de decenas de delegaciones internacionales estará acompañada de un amplio operativo de seguridad en Cali, ciudad que será el epicentro político del país durante la posesión presidencial.

En el ámbito nacional también se confirmó la asistencia de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, César Gaviria e Iván Duque, quienes harán parte del acto protocolario.

En contraste, el protocolo oficial indicó que Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron invitados a la ceremonia.