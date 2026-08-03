¿Habrá día sin carro y sin moto el 7 de agosto? Esto es lo que se conoce hasta ahora

Las autoridades avanzan en la definición de las medidas de seguridad que regirán durante la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

Entre las medidas que evalúan las autoridades de Cali se encuentra la posibilidad de implementar un día sin carro y sin moto, con el objetivo de facilitar los operativos de seguridad y garantizar la movilidad de las delegaciones oficiales que asistirán a la ceremonia de posesión presidencial.

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Aunque la medida ha generado expectativa entre ciudadanos y comerciantes, por ahora no existe un decreto que la oficialice en todos los territorios donde se estudia su implementación, por lo que las autoridades aún no han definido cómo funcionará, cuáles serán las excepciones ni los horarios en caso de aprobarse.

El día sin carro y sin moto hace parte de las medidas que evalúan las autoridades

Durante un consejo de seguridad realizado con el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y la cúpula militar y de Policía, el alcalde Alejandro Eder confirmó que la Administración Distrital analiza varias medidas especiales para el 7 de agosto.

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Entre ellas se encuentran la posibilidad de decretar Ley Seca, un día sin carro y sin moto, restricciones al transporte de carga pesada, limitaciones para las mudanzas, controles al transporte de escombros y restricciones para la venta de combustible en recipientes diferentes al abastecimiento directo de los vehículos.

Sin embargo, la Administración Distrital únicamente ha confirmado que estas medidas están siendo contempladas.

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Las autoridades indicaron que estos detalles serán anunciados a través de los actos administrativos que se expidan antes de la posesión presidencial.

Ley seca por posesión de De la Espriella: Restricciones para el 7 de agosto /Foto: IA

En Cúcuta sí fue confirmado el día sin carro y sin moto

Mientras algunas ciudades continúan evaluando sus medidas, Cúcuta ya confirmó oficialmente la implementación del día sin carro y sin moto para el viernes 7 de agosto.

Según informó el alcalde Jorge Acevedo, la restricción se aplicará entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, como parte del operativo de seguridad previsto para la posesión presidencial.

Además, el mandatario anunció otras restricciones que también entrarán en vigor durante esas fechas.

Entre ellas se encuentra la prohibición del tránsito de vehículos de carga pesada por la ciudad durante el 7 de agosto.

Asimismo, desde las 6:00 de la mañana del 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del 8 de agosto, no estará permitido el tránsito de motocicletas con parrillero, sin importar si se trata de hombre o mujer.

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Con estas decisiones, Cúcuta se convierte en una de las primeras ciudades del país en oficializar las restricciones de movilidad relacionadas con la jornada presidencial.

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Más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública reforzarán la seguridad

Como parte del dispositivo nacional, el Gobierno informó que más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública participarán en los operativos de seguridad.

La Armada Nacional reforzará la vigilancia en corredores estratégicos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegará sistemas antidrones y vigilancia aérea, mientras que la Policía Nacional contará con un refuerzo de 1.500 uniformados para custodiar aeropuertos, hoteles, vías principales y los diferentes escenarios donde estarán los invitados nacionales e internacionales.

Adicionalmente, funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el cual se coordinarán las acciones de seguridad y la respuesta ante cualquier eventualidad.