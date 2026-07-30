Revelan fotos de la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, se conocieron las primeras imágenes de la que será su sede de trabajo en Barranquilla.

Las fotografías, captadas con drones y compartidas por el usuario Deimer Espinoza en X, muestran el avance de las adecuaciones en el Batallón Paraíso, un complejo militar ubicado en el norte de la capital del Atlántico que funcionará como centro de operaciones del nuevo mandatario.

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La edificación principal ha llamado la atención por su proceso de renovación integral. El inmueble luce una fachada blanca, un diseño simétrico y jardines perimetrales, características que han generado comparaciones en redes sociales con la Casa Blanca de Estados Unidos.



Además, la estructura ya exhibe la inscripción "Presidencia de la República" en su fachada principal, lo que evidencia que las obras se encuentran en su etapa final de adecuación para el uso del presidente electo.

Barranquilla se prepara para convertirse en la nueva sede de la Presidencia de Colombia. pic.twitter.com/t8a3ZYIDB9 — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) July 29, 2026

¿Qué más se conoció de la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla?

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El proyecto contempla la transformación de lo que anteriormente funcionaba como una guardería militar en un moderno complejo administrativo. La intervención incluye la remodelación de oficinas, salas de reuniones, áreas operativas y de seguridad, así como la modernización de las redes eléctricas.

El entorno también contará con nuevos accesos, parqueaderos y senderos arborizados diseñados para recibir al equipo de gobierno.

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De acuerdo con reportes técnicos, la obra registra un avance cercano al 80 %. Para cumplir con el cronograma antes de la posesión presidencial, más de 400 personas trabajan diariamente en el lugar, con jornadas que se extienden hasta las 11:00 p. m.

Esta sede hace parte del plan de descentralización impulsado por Abelardo de la Espriella, quien pretende contar con despachos en cuatro de las principales ciudades del país para acercar la gestión del Gobierno a las regiones.

Sobre la financiación del proyecto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que no destinaron recursos públicos del departamento para las obras.

Según explicó, la Gobernación únicamente coordinaron los aportes realizados por empresarios privados de la región Caribe, consistentes principalmente en materiales de construcción, ventanería y carpintería de aluminio suministrados por compañías locales.

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¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella? /Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

El uso del Batallón Paraíso como despacho principal responde a la intención de De la Espriella de trasladar una parte importante de la operación gubernamental al Caribe colombiano.

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Asimismo, se confirmó que el mandatario utilizará el histórico Palacio de la Aduana para sostener reuniones de alto nivel con ministros y otros funcionarios. Incluso, varias dependencias que funcionaban en ese edificio ya fueron trasladadas para adecuar el espacio destinado al equipo presidencial.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó que la presencia permanente del jefe de Estado en la ciudad facilitará la articulación con departamentos como La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar y San Andrés, reduciendo la necesidad de desplazarse hasta Bogotá para gestionar asuntos regionales.