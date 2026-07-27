Alerta laboral: La lista de trabajadores que no tendrán festivo este viernes 7 de agosto

El mes de agosto trae consigo importantes jornadas de descanso para la mayoría de los ciudadanos debido a las celebraciones patrias. Sin embargo, la realidad operativa del país exige que la maquinaria productiva no se detenga por completo.

Ante la pregunta recurrente sobre las jornadas laborales de esta fecha, la respuesta legal es contundente: estas personas no tendrán festivo el 7 de agosto debido a la naturaleza crítica de sus funciones y sectores económicos.

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Los sectores que no se detienen el 7 de agosto

El viernes 7 de agosto de 2026 es festivo oficial por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, coincidiendo además con la posesión presidencial.

A pesar de ser un día de descanso obligatorio general, el Código Sustantivo del Trabajo estipula claras excepciones. Los servicios públicos esenciales, los centros asistenciales de salud, el personal de las fuerzas de seguridad y las plantas de producción continua de energía o alimentos entran en este grupo.

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Adicionalmente, el sector del comercio, los restaurantes y las plataformas de entretenimiento registran sus picos más altos de demanda durante los fines de semana largos.

Por esta razón, el personal de atención al cliente, los operarios logísticos y los trabajadores del sector turístico no disfrutarán del puente festivo en las fechas habituales. Su labor es indispensable para sostener el consumo y la dinámica de las ciudades durante el evento del cambio de mando presidencial.

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lista de trabajadores que no tendrán festivo este viernes 7 de agosto

¿Cómo se paga el día a quienes laboran este festivo?

Para quienes se encuentran en la lista de excepciones y deben cumplir con sus jornadas contractuales, la legislación colombiana ofrece amparo financiero directo.

Quienes ejerzan actividades laborales operativas durante esta fecha tienen derecho a recibir un beneficio monetario obligatorio. De acuerdo con la normativa vigente para este periodo, las horas trabajadas en días feriados conllevan un recargo por trabajar domingos y festivos del 90% sobre el salario ordinario.

Este incremento busca compensar el tiempo que el empleado invierte fuera de su entorno familiar.

Los empleadores están obligados a reflejar este recargo en la nómina correspondiente, evitando sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo. Además, dependiendo del tipo de jornada continua, el trabajador podría negociar un día de descanso compensatorio remunerado durante la semana posterior.

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El panorama de los siguientes días de descanso en agosto

La distribución de los feriados del mes ofrece un consuelo para el sistema de turnos de las empresas. Poco después del evento patriótico, el calendario oficial contempla el segundo feriado del mes. El lunes 17 de agosto de 2026 será festivo por la celebración de la Asunción de la Virgen.

Esta proximidad entre fechas permite a los departamentos de recursos humanos programar turnos cruzados.

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Así, los empleados que trabajaron durante el primer fin de semana largo de la Batalla de Boyacá pueden descansar en el puente de la semana siguiente.

En resumen, aunque un sector específico de la población deba trabajar activamente el viernes 7 de agosto, el esquema legal garantiza compensaciones económicas atractivas y un segundo puente festivo para equilibrar las cargas de descanso a mitad de año.

