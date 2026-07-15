¿Traje italiano y batallón militar? Datos curiosos, outfit y posesión de De la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, prevista para el próximo 7 de agosto de 2026, continúa generando expectativa a pocas semanas de la ceremonia.

Mientras avanzan los preparativos para la transmisión de mando, varios detalles relacionados con el lugar del evento, los invitados y el protocolo han despertado el interés de miles de colombianos.

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El mandatario electo asumirá oficialmente la Presidencia para el periodo 2026-2030 luego de imponerse en las elecciones y de mantenerse vigente el proceso de investidura tras la reciente decisión del Consejo de Estado, que inadmitió la demanda que buscaba anular su elección.

¿Cuándo será la posesión de Abelardo de la Espriella?

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella está programada para el 7 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá el mandato del presidente saliente, Gustavo Petro, y comenzará oficialmente el nuevo gobierno.

Ese día se realizará la tradicional transmisión de mando, un acto protocolario en el que el presidente electo asumirá formalmente sus funciones como jefe de Estado.

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Sin embargo, a diferencia de otras administraciones, esta ceremonia podría desarrollarse en un escenario distinto al acostumbrado, situación que ha abierto un amplio debate político e institucional.

¿Dónde sería la posesión presidencial?

Uno de los temas que más conversación ha generado es el lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia.

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Abelardo de la Espriella ha manifestado públicamente su intención de realizar la posesión en una guarnición militar ubicada en Popayán, como un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública.

La propuesta representa un cambio frente a la tradición, ya que históricamente la posesión presidencial se ha desarrollado en el Capitolio Nacional y en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

No obstante, la iniciativa encontró un obstáculo luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que las instalaciones militares no podrían utilizarse para este acto por razones legales.

Ante ese escenario, será el nuevo Congreso el que deberá analizar la posibilidad de modificar la sede de la ceremonia cuando inicie sus sesiones.

¿Anulan elección de Abelardo De la Espriella? /Foto: Facebook Abelardo De la Espriella

¿Quiénes asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Además del componente protocolario, la lista de invitados también ha despertado interés.

Se espera que Abelardo de la Espriella llegue acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, sus cuatro hijos y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quienes harán parte del acto oficial de transmisión de mando.

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En contraste, Gustavo Petro confirmó que no asistirá al acto de posesión, por lo que su ausencia también marcará la jornada del 7 de agosto.

¿Cómo sería el traje que utilizará Abelardo de la Espriella?

Otro de los temas que más curiosidad genera tiene que ver con la imagen que proyectará el nuevo mandatario durante uno de los eventos más importantes de su carrera política.

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Hasta el momento no existe información oficial sobre el traje que utilizará Abelardo de la Espriella en la ceremonia.

Sin embargo, debido a su trayectoria como fundador de la firma de moda masculina De La Espriella Style, existe expectativa sobre el diseño que escogerá para ese día.

Aunque no se conocen detalles confirmados, muchos esperan que vista un traje confeccionado a la medida, fiel al estilo elegante que ha mostrado durante los últimos años en diferentes eventos públicos.

Por ahora, cualquier información sobre el vestuario continúa siendo reservada.

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¿Qué falta para la posesión presidencial del 7 de agosto?

A pocas semanas del cambio de gobierno, todavía quedan algunos aspectos por definirse.

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El principal corresponde al lugar donde finalmente se realizará la ceremonia, ya que la propuesta de trasladarla a Popayán continúa generando debate y dependerá de las decisiones institucionales que se adopten en los próximos días.

Mientras tanto, la fecha de la posesión presidencial se mantiene sin cambios y el 7 de agosto será el día en que Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.