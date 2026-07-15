¿Anulan elección de Abelardo De la Espriella? Consejo de Estado mencionó dura decisión

La posibilidad de frenar la llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia de Colombia tuvo un nuevo capítulo.

El Consejo de Estado se pronunció sobre la demanda que buscaba dejar sin efectos la elección del mandatario electo y, por ahora, el proceso de posesión previsto para el próximo 7 de agosto continúa sin modificaciones.

Puedes leer: Presidente electo Abelardo De La Espriella lanza convocatoria laboral con el Estado



La decisión del alto tribunal se conoció luego de revisar la acción presentada por el abogado y exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, quien pidió anular el acto administrativo mediante el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los resultados de las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que la demanda no reunía los requisitos legales y procesales exigidos para iniciar un estudio de fondo, razón por la cual optó por inadmitirla y conceder un plazo de tres días al demandante para corregir las observaciones señaladas.

¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre la demanda?

La decisión no significa que el proceso haya terminado, pero sí implica que, en este momento, no existe una medida que suspenda la elección de Abelardo De la Espriella ni su acto de posesión.

Publicidad

De acuerdo con lo conocido, el alto tribunal encontró que la solicitud presentada necesitaba ser ajustada antes de avanzar con el análisis correspondiente. Mientras eso ocurre, la programación institucional se mantiene exactamente igual y el cambio de gobierno sigue previsto para el 7 de agosto.

La demanda había sido presentada por Luis Guillermo Pérez, abogado cercano al Pacto Histórico, quien buscaba que se anulara el acto con el que el CNE oficializó el resultado electoral tras el escrutinio nacional.

Publicidad

Según la información conocida, esa iniciativa también contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella? /Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

El llamado internacional para respetar los resultados electorales

Mientras avanzaba esta discusión jurídica, también se produjo un pronunciamiento internacional sobre la transición de gobierno en Colombia.

Estados Unidos y los demás países integrantes del Escudo de las Américas emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron respetar los resultados oficiales de las elecciones y respaldar el proceso institucional.

En el documento participaron Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Puedes leer: El plan de Abelardo de la Espriella para su posesión presidencial, ¿lejos de Bogotá?

Publicidad

El comunicado expresó su "profunda preocupación" por declaraciones y actuaciones que, "sin fundamentos debidamente justificados", ponen en duda la integridad del proceso electoral y generan incertidumbre frente a la transición presidencial.

Además, los gobiernos firmantes rechazaron cualquier iniciativa encaminada a desacreditar a las autoridades electorales, desconocer el mandato entregado por los ciudadanos o afectar el proceso de empalme entre administraciones.

