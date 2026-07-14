Presidente electo Abelardo De La Espriella lanza convocatoria laboral con el Estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha anunciado la puesta en marcha del Banco de Talentos de la Patria Milagro.

Se trata de una plataforma nacional digital de reclutamiento que busca transformar la manera en que se eligen los servidores públicos en el país, centrándose en el mérito y dejando de lado las prácticas tradicionales de influencias o "palancas".

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Esta iniciativa surge durante el periodo de transición, antes de que el mandatario tome posesión, con el objetivo de identificar a los mejores perfiles para integrar los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de su administración, que se extenderá de 2026 a 2030.



Según De La Espriella, el talento de los colombianos será tratado como el "activo estratégico más valioso" de su gestión.

¿Quiénes pueden inscribirse en el Banco de Talentos Patria Milagro?

Una de las preguntas más frecuentes es si necesitas un título de posgrado para participar. La respuesta es que la convocatoria es amplia.

La plataforma está diseñada para recibir hojas de vida de ciudadanos con diferentes niveles de formación: profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres.

El presidente electo ha sido enfático en que busca personas con capacidad, experiencia y, sobre todo, vocación de servicio.

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Además, no importa si te encuentras actualmente en el país; la invitación se extiende también a los compatriotas que residen en el exterior y que deseen aportar su conocimiento al nuevo gobierno.

Esta apertura busca democratizar el acceso a los cargos estatales, asegurando que el banco de hojas de vida permanezca abierto durante todo el cuatrienio.

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¿Cómo registrar la hoja de vida para trabajar con el gobierno de De La Espriella?

El proceso es totalmente digital y se realiza a través de una alianza con la empresa Magneto Empleos y la firma multinacional Marble Headhunter.

Si quieres postularte, debes seguir estos pasos específicos para asegurar que tu perfil sea tenido en cuenta:

Ingresa al sitio oficial: Dirígete a la página web bancodetalentos.com.co. Lee las condiciones: Tómate el tiempo de revisar los términos detallados en el sitio. Regístrate: Haz clic en el botón que dice ‘Quiero registrarme’. Completa el formulario: Debes diligenciar tus datos personales con precisión. Define tu perfil: Señala cuál es tu profesión, tu máximo nivel de estudios y la ciudad donde te gustaría trabajar. Sube tu documento: Debes cargar tu hoja de vida únicamente en formato PDF o Word. Detalla tu trayectoria: Indica tu experiencia laboral previa y tus estudios realizados. Autoriza los datos: No olvides aceptar el tratamiento de tu información personal para finalizar el proceso.

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Una vez inscrito, el sistema utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar tu potencial. Posteriormente, se realizará una evaluación especializada e identificación de perfiles para conectar a los candidatos más idóneos con las vacantes del nuevo gobierno.

Es importante que sepas que, por el momento, no se ha especificado el número exacto de empleos disponibles ni las entidades específicas que requieren personal.

Tampoco hay una fecha definida sobre cuándo se comunicarán con los seleccionados, pero el sistema ya está recolectando la información de quienes desean servir al país bajo esta nueva premisa de meritocracia.