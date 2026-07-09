Cambio definitivo en el trabajo por horas en Colombia: fecha y claves del decreto

El nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella prepara un paquete de decretos clave para reglamentar el trabajo por horas en Colombia. Esta medida busca cumplir con una de sus principales promesas de campaña, apoyándose en las disposiciones técnicas aprobadas en la reforma laboral de 2025.

El objetivo es habilitar contratos especiales con aportes proporcionales a la seguridad social según el tiempo real laborado.

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¿Cuándo entra en vigencia la cotización por horas?

Según Charles Chapman, miembro del equipo de empalme presidencial y del Comité Jurídico de ACRIP Región Central, el marco legal actual ya permite esta implementación. La reglamentación se realizará exclusivamente vía administrativa.

La fecha clave para el inicio de este esquema es el 7 de agosto, momento en el cual los nuevos decretos permitirán la cotización por hora bajo modalidades diferenciadas para trabajadores independientes, microempresas y contratos especiales.

Aumento de salario para empleados públicos Foto: ImageFX

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Reglas para la cotización de seguridad social parcial

El mecanismo de aportes parciales establece que las microempresas y los hogares calcularán las cotizaciones de forma mensual. Estas horas se acumularán hasta contabilizarse en semanas completas al finalizar el mes.

La legislación vigente flexibiliza el sistema al permitir pagos proporcionales, incluso si los ingresos mensuales totales del empleado resultan ser inferiores al salario mínimo.

Para evitar la precarización y garantizar la transparencia, el sistema exige tres requisitos comerciales estrictos:



Formalización legal vigente ante la respectiva Cámara de Comercio.

vigente ante la respectiva Cámara de Comercio. Libros de contabilidad al día con el registro de ingresos y gastos.

al día con el registro de ingresos y gastos. Control interno estricto de todos los contratos laborales suscritos.

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Sectores beneficiados y control de abusos

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la norma. El texto prohíbe explícitamente aplicar este modelo a actividades de jornada de tiempo completo, protegiendo los derechos preexistentes.

Un ejemplo del impacto positivo es el empleo doméstico: una trabajadora de aseo por días podrá aportar a salud y pensión proporcionalmente en múltiples hogares, logrando su formalización.

Este modelo responde a las nuevas tendencias de contratación demandadas por los jóvenes en el mercado laboral, quienes priorizan la flexibilidad geográfica y horaria.

Industrias como el sector de alimentos, bares y comercios se verán impulsadas al poder contratar personal en horarios nocturnos y fines de semana. Esto facilitará que miles de estudiantes universitarios combinen sus actividades académicas con un empleo por horas legal y protegido.