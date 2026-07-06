Abelardo De La Espriella anuncia programa Caza Talentos para conformar su Gobierno

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha del programa Caza Talentos, una estrategia con la que buscará identificar, convocar y evaluar colombianos que podrían hacer parte de su administración.

Según explicó, la iniciativa estará dirigida a personas que no han ocupado cargos en el Gobierno y cuyo proceso de selección se basará en criterios como el mérito, la trayectoria, la integridad y los resultados.

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La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que el mandatario electo señaló que el propósito del programa es conformar un equipo de trabajo integrado por profesionales provenientes de distintos sectores, sin que su origen político o su cercanía con él sean determinantes para acceder a un cargo.

Con este anuncio, De La Espriella dio a conocer uno de los mecanismos que utilizará para avanzar en la conformación de su equipo de Gobierno.

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¿En qué consiste el programa Caza Talentos?

De acuerdo con el presidente electo, el programa Caza Talentos tendrá como función identificar perfiles de colombianos que puedan desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La estrategia contempla un proceso de convocatoria y evaluación para seleccionar a quienes, según los criterios definidos por el Gobierno entrante, cumplan con las condiciones para asumir responsabilidades en distintas entidades del Estado.

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Abelardo De La Espriella aseguró que los nombramientos no estarán condicionados por acuerdos políticos.

"Hombres y mujeres de probada trayectoria, honestidad y resultados, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo. Los nombramientos en el Gobierno del Tigre no tienen compromiso político. Son libres, transparentes, sin politiquería y, sobre todo, sin corrupción", afirmó el presidente electo.Según indicó, los perfiles serán analizados con base en la experiencia profesional, la integridad y el desempeño de cada candidato.

El gabinete de Abelardo de la Espriella /Foto: Facebook

En el comunicado, De La Espriella explicó que el mérito será uno de los principales factores durante el proceso de selección.

También señaló que la trayectoria profesional, la integridad y los resultados obtenidos a lo largo de la carrera de los aspirantes harán parte de los elementos que serán tenidos en cuenta.

El mandatario electo indicó que la intención es incorporar personas que, pese a contar con experiencia y capacidades, no habían tenido la oportunidad de desempeñarse dentro del Gobierno Nacional.

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El presidente electo informó además que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, ya comenzó a ejecutar la instrucción para desarrollar esta estrategia.

Aunque no entregó detalles sobre el cronograma del programa ni sobre las primeras convocatorias, señaló que el proceso ya está en marcha.

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Por ahora, tampoco se han dado a conocer los cargos específicos que harán parte de esta iniciativa ni el número de personas que serían seleccionadas mediante este mecanismo.



¿Cómo participar en Caza Talentos?

De acuerdo con la información entregada por el presidente electo Abelardo De La Espriella, el programa Caza Talentos ya fue puesto en marcha y estará a cargo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los canales oficiales de inscripción, los requisitos específicos ni las fechas para postularse.

Se espera que en los próximos días el nuevo Gobierno informe cómo podrán participar los colombianos interesados en hacer parte del proceso de selección.