María Fernanda Cabal cuestionó a Uribe tras la derrota en las elecciones de 2026

En una reveladora entrevista exclusiva para los micrófonos de El Klub de La Kalle, la senadora María Fernanda Cabal analizó el panorama político actual y lanzó fuertes críticas hacia la estrategia liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las pasadas contiendas electorales.

La congresista, conocida por su estilo directo, no dudó en señalar lo que considera fueron fallas garrafales en la dirección del partido Centro Democrático, especialmente en relación con la selección de candidatos y la pérdida de identidad ideológica.

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Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la crítica de María Fernanda Cabal hacia la decisión de Uribe de buscar el centro político en lugar de fortalecer las bases de la derecha. Según la senadora, el expresidente ignoró la tendencia natural de los votantes en ese momento.



“Disputó mucho el hecho de que Uribe no me dejara a mí cuando el espacio estaba creado para la derecha; el péndulo venía de la izquierda a la derecha y Uribe no entendió el momento político”, afirmó la exsenadora.

Para Cabal, la estrategia de intentar captar votos moderados fue un error que costó caro en las urnas y calificó como una “fórmula errática” el hecho de creer que “corriéndose al centro... iba a ganarse los votos del centro”. Según su visión, en la primera vuelta electoral se debe consolidar a la base propia y no "espantarla”.

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¿Cómo quedó la relación de María Fernanda Cabal con Paloma Valencia?

Al ser consultada sobre su relación con la también senadora Paloma Valencia, Cabal reconoció que, aunque han trabajado juntas de manera efectiva, los procesos internos de selección de candidatos dejaron huellas. “Ella es una excelente coequipera en el Senado, hacemos una dupla perfecta, pero yo salí muy inconforme con el partido y la forma de selección”, explicó.

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Mafe Cabal admitió que los resultados electorales y las decisiones de la jefatura del partido generaron una distancia evidente entre ambas figuras. Al referirse a si le afectaba el desempeño de su compañera o si sentía que ella misma habría obtenido mejores resultados, prefirió la prudencia.

El descontento con las directrices llevó a María Fernanda Cabal a tomar una decisión radical sobre su futuro, abandonar el Centro Democrático para fundar su propia plataforma política. “Mi objetivo es ser candidata presidencial porque no me han dejado serlo... ya en el partido no voy a estar, yo quiero hacer mi propio partido”, reveló.

Su meta es crear una “nueva derecha”, inspirada en líderes internacionales como Javier Milei o José Antonio Kast, alejándose de lo que ella denomina la "derecha cobarde" que busca complacer a sus opositores.

Con este nuevo movimiento, Cabal busca capitalizar el voto de quienes sienten que la estructura actual ya no representa los valores fundamentales de su electorado original.

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