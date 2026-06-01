Video capta reacción de Juan Daniel Oviedo al saber que Paloma apoyará a De la Espriella

El panorama político colombiano tras la primera vuelta de las elecciones cambió tras conocerse que la segunda vuelta será disputada por Iván Cepeda y De la Espriella. Situación que provocó el respaldo de Paloma Valencia, pero, también la inconformidad de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

Tras conocerse los resultados del 31 de mayo, donde Paloma Valencia obtuvo cerca de 1,6 millones de votos, cerca de un 7% de los votantes. Ante esto, en un discurso desde el hotel GHT, acompañada por su ahora ex-fórmula vicepresidencial, Valencia anunció que apoyará "de manera personal" a De la Espriella en su contienda contra Iván Cepeda.

Puedes leer: De la Espriella le responde a Iván Cepeda; ¿habrá cara a cara antes de segunda vuelta?



Sin embargo, la atención se centró en la "inesperada cara" y la posterior distancia que tomó Juan Daniel Oviedo, quien por sus gestos no parecía conocer la decisión de Paloma Valencia. Mientras llamaba a la unidad para "derrotar el comunismo", el exdirector del DANE marcó una clara línea divisoria, dado que no estaba de acuerdo con esta idea.

¿Qué dijo Juan Daniel Oviedo sobre los resultados de las elecciones?

La situación generó tanto descontentó que Juan Daniel Oviedo comentó que Colombia se encuentra atrapada entre proyectos que representan el pasado y propuestas radicales, las cuáles pueden afectar severamente el rumbo del país.

Publicidad

Puedes leer: ¿Cuándo fue la última vez que las elecciones presidenciales se definieron en primera vuelta?

“Es increíble que Colombia se debata su futuro entre la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, afirmó Oviedo, refiriéndose a lo que calificó como un fenómeno de "voto útil" que desdibujó la consulta de centro. El excandidato vicepresidencial fue enfático al decir que le duele ver tan dividida a Colombia.

Publicidad

A diferencia de otros miembros de su coalición, como Daniel Briceño, quienes ya se sumaron al bloque de De la Espriella, Oviedo ha pedido tiempo para una "decisión seria y madura". Ha convocado al país para el próximo 3 de junio a las 10:00 de la mañana, fecha en la que comunicará su posición oficial como "líder político de centro".

Paloma Valencia anuncia que apoyará a Abelardo De La Espriella en segunda vuelta #LaElecciónEsColombia #HoyEnBlu pic.twitter.com/zjtMdM3Dak — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 31, 2026

Por ahora, su prioridad parece estar clara y alejada de las maquinarias tradicionales de la campaña presidencial. “Lo más importante es que yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos, y aquí seguiremos”, concluyó Juan Daniel Oviedo, dejando abierta la puerta a un camino independiente que priorice su fortín político en la capital.