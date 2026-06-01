Segunda vuelta presidencial 2026: ¿Se puede cambiar el puesto de votación?

A medida que se acerca la jornada definitiva para elegir al próximo presidente de Colombia, es común que te asalten dudas sobre la logística electoral. Quizás cambiaste de residencia recientemente, te encuentras de viaje o simplemente te gustaría votar en un sitio más cercano a tu casa.

Ante la expectativa de la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, muchos ciudadanos buscan ajustar su ubicación en el censo electoral.

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Sin embargo, para evitar contratiempos el próximo 21 de junio, día de la segunda vuelta, es fundamental que conozcas las directrices oficiales que ha emitido la Registraduría Nacional del Estado Civil.



La organización de unos comicios de esta magnitud requiere una planificación previa que impide modificaciones de último minuto en el censo.

¿Se puede cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial?

La respuesta corta y oficial es no. La Registraduría ha sido enfática al aclarar que el plazo para inscribir la cédula o modificar el puesto de votación terminó el 31 de marzo de 2026. Esta fecha límite no solo aplicaba para la primera vuelta, sino que cobija a todo el proceso electoral presidencial del presente año.

Esto sucede porque el censo electoral se "congela" varias semanas antes de que inicies la primera jornada de votaciones.

La razón es técnica y logística: la entidad debe organizar con antelación la ubicación de las mesas, designar a los jurados de votación y preparar el material electoral (como tarjetas y formularios) basándose en la información definida en marzo.

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Permitir cambios entre la primera y la segunda vuelta obligaría a reestructurar toda esta compleja organización en un tiempo récord, lo cual no es viable para la autoridad electoral.

Por lo tanto, si no realizaste el trámite antes del 31 de marzo, deberás ejercer tu derecho al voto en el mismo lugar y mesa que te fue asignado para la primera jornada. Esta medida es de carácter nacional y también rige para los colombianos que residen en el exterior.

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¿Cómo puedo consultar mi lugar de votación para las elecciones?

Aunque ya no puedes cambiar tu sitio de votación, es vital que verifiques exactamente dónde te corresponde votar para evitar confusiones el día de las elecciones.

La Registraduría mantiene habilitados sus canales oficiales para que realices esta consulta de forma rápida y gratuita siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial: Accede desde cualquier dispositivo al portal de la Registraduría Nacional. Busca la sección electoral: Selecciona la opción denominada 'Electoral' en el menú principal. Selecciona el proceso: Elige 'Elecciones 2026' y luego la categoría de 'Presidente y vicepresidente de la República'. Usa el mapa interactivo o tu cédula: Podrás filtrar por ubicación geográfica (departamento y municipio) o realizar la búsqueda directa con tu número de cédula. Confirma los detalles: El sistema te mostrará el nombre del puesto, la dirección exacta, la mesa asignada y una ubicación georreferenciada para que no te pierdas.

Si te mudaste de ciudad después del cierre del plazo, la recomendación de las autoridades es que programes tu desplazamiento con tiempo hacia el municipio donde tu cédula quedó inscrita originalmente.

Recuerda que tu puesto de votación depende exclusivamente de la inscripción vigente en el censo electoral y no podrá ser modificado bajo ninguna circunstancia antes de la segunda vuelta.