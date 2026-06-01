De la Espriella le responde a Iván Cepeda; ¿habrá cara a cara antes de segunda vuelta?

La carrera por la Casa de Nariño entró en una fase definitiva después de la primera vuelta electoral, la cuál dejó a Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda cómo los únicos candidatos en la siguiente ronda. Ante esto, en las últimas horas protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes respecto a la realización de un debate presidencial antes del 21 de junio.

Todo comenzó cuando el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien a través de sus redes sociales buscó formalizar un encuentro cara a cara con su contendor. “Emplazó al candidato Abelardo de la Espriella a debate”, escribió Cepeda en su cuenta de X, esto después de la ausencia de los debates directos antes del 31 de mayo.

El aspirante propuso que las condiciones de este encuentro fueran concertadas por delegados de ambas campañas, marcando el primer intento formal de organizar un careo tras una primera vuelta donde la ausencia de debates.

¿Cómo reaccionó Abelardo De La Espriella ante la propuesta de Iván Cepeda?

La reacción de Abelardo De La Espriella, no se hizo esperar y estuvo cargada de confrontación. El abogado y aspirante presidencial aceptó participar en el encuentro, pero cuestionó la oportunidad de la propuesta de Cepeda: “¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”.

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Recordemos que De La Espriella, lideró la primera vuelta con 10.361.499 votos (43,74 %) frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) obtenidos por Iván Cepeda, sin embargo, momentos después de los resultados, tanto el candidato del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro reconozcan oficialmente los resultados de las urnas.

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Ante esto, Abelardo De La Espriella fue enfático en rechazar las "condiciones" sugeridas por la campaña de Cepeda y devolvió el ataque acusando al Gobierno y al Pacto Histórico de intentar desestabilizar el sistema electoral. “Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe”, aseveró.

Abelardo de la Espriella respondió a Cepeda Foto: redes sociales

En su mensaje, De La Espriella también hizo un llamado directo a los medios de comunicación para que asuman la organización del evento, fijando fecha y hora, y para que exhorten a sus opositores a acatar la voluntad popular expresada en la primera vuelta.

Con la segunda vuelta programada para el 21 de junio, el país queda a la espera de saber si los equipos de campaña lograrán superar estas barreras retóricas o si, por el contrario, los colombianos acudirán a las urnas sin haber presenciado un debate directo entre estos dos.