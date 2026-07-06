El inesperado futbolista de la Selección Colombia que le escribe a María Fernanda Cabal

En una reciente y reveladora entrevista para los micrófonos de El Klub de La Kalle, la senadora María Fernanda Cabal compartió detalles inéditos de su vida personal, su rutina de belleza y, para sorpresa de muchos, sus interacciones en redes sociales con figuras del deporte nacional.

La congresista, conocida por su firme postura de derecha, no se guardó nada al hablar de sus proyectos políticos y de la admiración que siente por varios futbolistas de la Selección Colombia.

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Uno de los momentos más jocosos de la entrevista fue cuando María Fernanda Cabal admitió que mantiene contacto digital con uno de los referentes del equipo nacional. Al ser consultada sobre sus gustos futbolísticos y los jugadores que más le llaman la atención, la senadora confesó que Juan Fernando Quintero se comunica con ella a través de redes sociales.



“Quintero porque Quintero a veces me escribe a mi Instagram y entonces yo digo yo quiero conocerlo”, afirmó Cabal a la mesa. Ante la curiosidad de los panelistas sobre el contenido de dichos mensajes, la senadora aclaró de manera neutral que se trataba de saludos cordiales: “No, me saluda”.

Además de Quintero, la senadora expresó su admiración por otros deportistas, destacando a Luis Díaz: “Me fascina el Guajiro Lucho, Luis Díaz me parece una locura”. Sobre James Rodríguez, tuvo palabras elogiosas pero con un matiz generacional, señalando que “Es divino, pero James ya es veterano, ¿no? ya lleva bastante tiempo”.

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¿Qué más comentó María Fernanda Cabal en la entrevista?

Más allá de las anécdotas personales, la senadora fue enfática sobre su futuro político. Tras 12 años en el legislativo, confirmó que su meta es la Casa de Nariño para el año 2030 y confirmó su intención de distanciarse de su actual colectividad para formar una estructura propia: “Mi objetivo es ser candidata presidencial porque no me han dejado serlo... ya en el partido no voy a estar, yo quiero hacer mi propio partido”.

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Su visión política se alinea con líderes internacionales como Javier Milei en Argentina o José Antonio Kast en Chile, buscando crear lo que ella denomina la "nueva derecha". “Me encanta Javier Milei, me encanta esa mezcla de la libertad porque uno no puede ser libre con un estado gigante”, explicó.

Cabal también habló abiertamente sobre su aspecto físico y cómo se prepara para llegar a los 60 años. Reveló que utiliza procedimientos estéticos y mantiene una rutina de salud rigurosa. “Botox sí o sí es importante hacerlo periódicamente, ácido hialurónico también lo usa”, detalló.

Finalmente, la senadora cerró la entrevista reafirmando su pasión por el fútbol, herencia de su padre, quien fue socio fundador del América de Cali.

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