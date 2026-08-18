Revelan nuevos detalles sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere; tenía 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida mundialmente por sus papeles protagónicos en las series de televisión Heroes y Nashville, falleció a los 36 años el pasado domingo 16 de agosto.

El deceso ocurrió en una residencia ubicada en Greenville, Carolina del Sur, según confirmaron las autoridades locales y reportaron medios internacionales.

El caso fue reportado alrededor de la 1:50 p. m., cuando un amigo de la intérprete llamó al sistema de emergencias 911 después de encontrarla inconsciente. Al lugar acudieron agentes de Policía y personal médico, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicaron técnicas de soporte vital cardíaco avanzado.



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Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 p. m. de ese mismo día. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias y la causa exacta del fallecimiento.

De acuerdo con información preliminar publicada por la revista People, los investigadores no han encontrado indicios de actividad delictiva, signos de violencia ni circunstancias sospechosas en la vivienda.

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Sin embargo, grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por el mismo medio revelaron que durante la atención inicial el personal médico mencionó una posible sobredosis y un paro cardíaco. Esta información corresponde a una referencia preliminar y no a una causa de muerte confirmada por las autoridades.

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¿Quién fue Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Inició su carrera en el mundo del entretenimiento cuando tenía apenas 11 meses, al protagonizar un comercial de juguetes.

Hija de una actriz de telenovelas y de un capitán de bomberos, comenzó a destacar como actriz infantil en la serie Guiding Light antes de alcanzar reconocimiento internacional.

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Su consolidación llegó con el papel de Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes y, posteriormente, con su interpretación de Juliette Barnes en el drama musical Nashville. En esta última producción participó durante 128 episodios y recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine, participó en películas como Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess y en las entregas cuatro y seis de la franquicia de terror Scream.

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En mayo de este año, la actriz publicó su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, en el que habló sobre su experiencia como estrella infantil, sus procesos personales y la pérdida de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 por una afección cardíaca.

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A lo largo de su vida, Panettiere también habló públicamente sobre su recuperación de la adicción al alcohol y las drogas, así como sobre su experiencia con la depresión posparto. En 2018, la actriz cedió la custodia de su hija Kaya a su padre, el exboxeador Wladimir Klitschko.

Tras conocerse la noticia de su muerte, diferentes personalidades de Hollywood, entre ellas Viola Davis, Bethany Joy Lenz y Melissa Barrera, compartieron mensajes en memoria de la actriz.