¿Qué se siente cuando aplican la eutanasia? Proceso médico explicado paso a paso

Afrontar el final de la vida debido a una enfermedad terminal o una condición médica irreversible es una de las situaciones más complejas para un ser humano y su familia. Cuando se opta por el derecho a una muerte digna, surge de forma inevitable una duda humana y profunda: ¿qué se siente cuando aplican la eutanasia?

La respuesta desde la medicina es clara y contundente: el paciente no siente absolutamente ningún dolor ni sufrimiento. El procedimiento está estrictamente regulado y diseñado para que la transición ocurra de la manera más apacible, controlada y humana posible.

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La primera fase: Inducción al sueño profundo

El protocolo médico estándar de la eutanasia se divide en fases muy claras para blindar el bienestar del paciente. El proceso inicia con la canalización de una vía venosa.



Lo primero que se administra no es el fármaco que detiene las funciones vitales, sino un sedante o anestésico de acción rápida (generalmente de la familia de los barbitúricos o benzodiacepinas).



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En esta etapa, el paciente experimenta una sensación idéntica a la de quedarse dormido antes de una cirugía general. Se siente una profunda relajación, un alivio inmediato del dolor crónico y una somnolencia que, en cuestión de segundos, desconecta la conciencia. El individuo entra en un estado de coma inducido, lo que significa que el cerebro ya no procesa ningún tipo de estímulo sensorial, molestia o dolor físico.

De acuerdo con las guías farmacológicas de la KNMG, el uso obligatorio de inductores del coma como el propofol o el tiopental garantiza que el córtex cerebral se apague por completo. Estudios clínicos de monitoreo anestésico demuestran que, bajo estas dosis, el cerebro pierde toda capacidad de registrar dolor o estímulos externos antes de que actúe cualquier otra sustancia.

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La segunda fase: Una transición pacífica y sin dolor

Una vez que el equipo médico corrobora que el paciente está completamente inconsciente y sin reflejos, se procede a aplicar el medicamento principal (un relajante muscular o bloqueador neuromuscular en dosis clínicas elevadas). Este fármaco detiene de forma progresiva la respiración y la actividad del corazón.

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Dado que el cerebro está totalmente dormido bajo la anestesia previa, el paciente no experimenta sensación de ahogo, falta de aire o angustia. Los músculos se relajan por completo y la actividad cardíaca cesa de manera pacífica en un lapso de pocos minutos.

Para quienes acompañan el momento, el proceso se percibe simplemente como el instante en que la persona deja de respirar suavemente mientras duerme.

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Saber cómo es la muerte por eutanasia ayuda a mitigar la ansiedad de las familias. Al ser un acto médico humanitario, el entorno se prepara con respeto, permitiendo la compañía de los seres queridos, música suave o elementos que brinden paz.

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La prioridad de la medicina paliativa y de los profesionales de la salud es que el último recuerdo sea el de una despedida tranquila, donde se priorizó la dignidad y el aliciente al sufrimiento extremo.

Estudios publicados en The BMJ y revisiones exhaustivas de la División de Salud Pública de Oregón revelan que el proceso se asimila a una sedación paliativa terminal. Los reportes de familiares y médicos coinciden en que la transición clínica ocurre de forma pacífica, describiéndola visualmente como el instante en que una persona queda sumida en un sueño profundo y natural.

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¿Por qué se usan dos medicamentos separados?

La razón por la cual la medicina exige un coma inducido previo es para evitar el sufrimiento. Si se aplicaran relajantes musculares de forma directa, el paciente experimentaría disnea (falta de aire). Por ello, revisiones clínicas publicadas en portales médicos como PMC (PubMed Central) aclaran que la sedación previa es el blindaje absoluto que anula cualquier tipo de experiencia consciente de ahogo.