Lina Tejeiro destapa la realidad que enfrenta tras dos semanas de ser mamá: "Qué locura"

Lina Tejeiro comenzó una nueva etapa tras la llegada de su primer hijo, Gael, quien nació hace dos semanas. Desde entonces, la actriz ha utilizado sus redes sociales para mostrar algunos detalles de esta experiencia.

La artista suele compartir momentos de su vida profesional y personal con sus seguidores. Esta vez, enterneció Instagram al revelar cómo fueron sus primeros 14 días como mamá y las sensaciones que la acompañan durante el proceso.

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El nacimiento del bebé se confirmó de manera oficial pocos días después de su llegada, cuando la famosa publicó una postal cargándolo en la camilla del hospital. Desde ese instante, sus fanáticos siguen de cerca cada paso en esta etapa junto a Gael.



¿Cómo es la vida de Lina Tejeiro como mamá?

El miércoles 30 de septiembre, la famosa recopiló varias imágenes emotivas de su vida como mamá con el fin de explicar los cambios experimentados. Ella dejó ver tanto la felicidad como los retos físicos que afronta.

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En el texto que acompaña la publicación, expresó que: “Dos semanas de tú y yo. Dos semanas conociéndote, aprendiéndote y aprendiendo también una versión de mí que no conocía”. De esta manera, confirmó que enfrentarse a esta etapa implica descubrirse a sí misma mientras cuida a su bebé.

La creadora de contenido, lejos de romantizar, fue sincera y enumeró las vivencias con palabras clave: “Sueño, cansancio, teta, pañales, lágrimas, besos, miedo, paciencia...”. También añadió la frase: “Y un amor que no sabía que podía sentirse así”, reflejando la montaña de emociones que enfrenta a diario.

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¿Cuándo nació el hijo de Lina Tejeiro?

El pequeño Gael nació el pasado 16 de septiembre de 2026, marcando el inicio de una etapa llena de aprendizajes para la artista. En la publicación se refirió al vínculo creado en tan poco tiempo, afirmando que: “Apenas llevamos 14 días juntos y siento que te conozco de toda la vida”.

La colombiana finalizó su mensaje en Instagram con la siguiente declaración: “Mi Gael, qué locura tan hermosa ser tu mamá”. Demostrando cómo la lactancia, las trasnochadas y los pañales se mezclan con alegría al asumir este rol.

A pesar de ser madre soltera, versión confirmada por la misma actriz con las siguientes palabras: “¿Qué crees? Sí, voy a ser mamá soltera"; afirmó que no está sola según sus mismas palabras: "Afortunadamente, estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo”.

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¿Qué dijo la familia de Lina Tejeiro sobre su maternidad?

Ante las dudas de algunos internautas, la famosa reafirmó el acompañamiento que recibe por parte de sus seres queridos. “Mi mamá está que no cabe de la dicha, está superpresente. Mis hermanos también están muy presentes, mis tíos, mis primas, mis papás”, detalló con entusiasmo.

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Con el fin de despejar algunas dudas sobre su entorno, Lina afirmó que: “Amor de sobra y compañía también, afortunadamente”. Con ello cerró la puerta a rumores sobre la identidad del padre de Gael, enfocándose plenamente en la red de apoyo que rodea a su hijo.

Varios internautas reaccionaron a la publicación de la actriz; entre ellos, la cantante y mejor amiga de Lina, Greeicy Rendón, celebró verla en esta faceta: "¡Rajiiiiii, se siente hermoso verte así! Te amo, los amo".

Video que puedes ver: Lina Tejeiro ya es mamá: mostró a Gael y reveló detalles de su nacimiento