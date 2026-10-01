Fallece Peppino Mazzullo, actor que dio vida a Topo Gigio; tenía 100 años

El mundo del espectáculo internacional y de la televisión se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Peppino Mazzullo a los 100 años de edad.

El reconocido artista de origen italiano es recordado en la industria del entretenimiento por haber sido la voz original del célebre personaje infantil Topo Gigio, al que interpretó durante más de cuatro décadas en la pantalla chica.

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De acuerdo con los reportes confirmados en redes sociales y medios internacionales el miércoles 30 de septiembre de 2026, el intérprete perdió la vida en su residencia.



Si te interesa repasar la trayectoria de este ícono televisivo, la cantidad de años que dedicó al doblaje y la información oficial disponible sobre su deceso, a continuación puedes consultar los datos clave de su historia.

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¿Quién era Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio?

Peppino Mazzullo fue un destacado actor de televisión, doblaje, teatro y radio nacido en Italia. A lo largo de su carrera profesional construyó una sólida trayectoria artística que lo llevó a ser considerado uno de los máximos referentes del entretenimiento y de las series de televisión en Italia.

El momento crucial de su carrera ocurrió en el año 1961, fecha en la que le prestó su voz por primera vez al personaje de Topo Gigio. Desde aquel momento, el actor interpretó la voz del entrañable ratón infantil durante 45 años de manera ininterrumpida.

Fue en el año 2006 cuando realizó su última participación dándole voz a este emblemático personaje, cerrando así una etapa de más de cuatro décadas de trabajo constante.

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Tras el éxito alcanzado en la televisión y en diversos medios artísticos, Peppino Mazzullo tomó la decisión de retirarse de la industria del entretenimiento.

El actor regresó a su ciudad natal, Santo Stefano di Briga, en la provincia de Mesina, Italia, donde abrió una escuela de actuación para formar a nuevos talentos.

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El pasado 6 de junio, el artista celebró su cumpleaños número 100 rodeado del reconocimiento del público que siguió su trabajo en la televisión.

¿De qué murió Peppino Mazzullo y cuáles son los detalles de su fallecimiento?

El fallecimiento de Peppino Mazzullo se confirmó de manera oficial la tarde del miércoles 30 de septiembre de 2026 a través de redes sociales y portales de noticias.

Según la información difundida por medios internacionales, el actor falleció a los 100 años de edad en su casa ubicada en Santo Stefano di Briga, en la comuna de Mesina, Italia.

En cuanto a las causas de su deceso, los reportes oficiales señalan que hasta el momento se desconocen los motivos exactos de su repentino fallecimiento.

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Es importante resaltar que el artista llevaba varios años retirado de la industria del entretenimiento antes de que se registrara su fallecimiento a los 100 años.