Reconocido influencer fue hallado sin vida en Colombia; autoridades buscan su moto

Marcos Medina Molina, creador de contenido de 23 años conocido en redes como 'Producciones Marquitos, fue hallado sin vida este domingo 13 de septiembre en el Magdalena, luego de varias horas de búsqueda tras ser reportado como desaparecido.

Al parecer el joven había salido durante la tarde del sábado 12 de septiembre desde el corregimiento de Pueblito de Los Andes, en Nueva Granada, con destino a Santa Marta. Durante su recorrido se movilizaba en una motocicleta Pulsar 200 de placa ODG32F.

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Pasaron las horas y no se tenía información sobre su paradero; no había llegado a Santa Marta. Los familiares de Marcos Medina alertaron sobre su desaparición. Ante esta situación, unidades de la Policía del Magdalena iniciaron labores de búsqueda para dar con el creador de contenido.



La búsqueda terminó hacia las 12:04 del mediodía del domingo; las autoridades encontraron el cuerpo en La Gran Vía, un sector del corregimiento de la Zona Bananera. Según la información reportada, presentaba signos de violencia al momento del hallazgo.

Al lugar acudieron integrantes de la Sijín y Criminalística, quienes se encargaron de realizar la inspección correspondiente. Entretanto, Medicina Legal realiza los análisis técnicos para establecer las heridas que provocaron el deceso del joven.

¿Qué investigan las autoridades sobre el caso en Zona Bananera?

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Una de las principales sospechas en medio de la investigación está relacionada con un presunto hurto; esta sospecha se deriva debido a que la motocicleta en la que se desplazaba Marcos Medina no fue hallada junto al cuerpo. Sin embargo, las autoridades mantienen la búsqueda del vehículo.

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Los uniformados recibieron la orden de inspeccionar en las carreteras cualquier motocicleta que corresponda a la placa ODG32F. La ubicación del vehículo es una pieza clave dentro de las labores de investagación para esclarecer los sucesos.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita encontrar la motocicleta y avanzar en la identificación de los responsables. Por ahora, no se sabe si los hechos tienen algo que ver con su actividad como creador de contenido.

El caso se presenta en medio de otros hechos violentos reportados recientemente en varias carreteras de la Costa Caribe. Ante el panorama, las autoridades se encuentra en constante atención sobre los desplazamientos por las zonas rurales del departamento del Magdalena.

Autoridades buscan la motocicleta del influencer hallado sin vida en La Gran Vía, Colombia, tras haber sido reportado como desaparecido horas antes.

¿Qué cifras reportó la Gobernación del Magdalena?

De acuerdo con las cifras citadas por la Gobernación del Magdalena, agosto terminó con 13 muertes violentas, frente a las 25 registradas durante agosto de 2025. El balance representa una diferencia de 12 casos entre ambos periodos.

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La administración del departamento señaló que esta variación corresponde a "12 casos menos y una disminución del 48 %". A pesar de las cifras reportadas, la Gobernación indicó que en lo corrido del año existe "una reducción del 24 % frente al mismo periodo del año anterior".

Según la entidad, este resultado equivale a "100 vidas salvadas", en un trabajo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Esta estrategia se desarrolla bajo el mandato de la gobernadora María Margarita Guerra.

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Mientras tanto, Medicina Legal avanza con las investigaciones para establecer las circunstancias de la muerte del creador de contenido y la Policía continúa con la labor de búsqueda para encontrar la motocicleta Pulsar 200 de placa ODG32F.

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