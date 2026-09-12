Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a 'ex mano derecha' del cantante ante Fiscalía

Si sigues de cerca las noticias sobre el entretenimiento en Colombia, sabrás que la partida de Yeison Jiménez dejó un enorme vacío tras su fallecimiento el 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Sin embargo, en los últimos días se destapó un complejo conflicto judicial en torno al patrimonio empresarial que dejó el intérprete de música popular.

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A través del bufete Sergio Ramírez Law Group, la madre del artista, Luz Feny Galeano, junto a su hija, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación bajo la noticia criminal 2026-30505.



La acción penal se dirige de manera directa contra Fabián Mauricio Cáceres Otálora, quien se desempeñó como la "mano derecha" y persona de confianza del cantante, sin contar con ningún vínculo de parentesco familiar con él.

La madre de Yeison Jiménez solicitó formalmente al ente acusador investigar a Cáceres Otálora por la presunta comisión de ocho delitos: falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa, tentativa de estafa y ocultamiento de documento privado.

Además, pidió que las indagaciones se extiendan a representantes legales, administradores, revisores fiscales y cualquier tercero que haya participado en la elaboración o radicación de los documentos cuestionados.

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¿Por qué la mamá de Yeison Jiménez denunció a Fabián Cáceres ante la Fiscalía?

El punto central de los reclamos de Luz Feny Galeano se enfoca en una serie de cambios societarios registrados tras la muerte del cantante, pero fechados supuestamente días antes de su deceso.

En particular, la denuncia pone bajo la lupa el acta número 7 de Santi Music S.A.S., una de las principales empresas vinculadas a la carrera musical de Jiménez.

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De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo (API), esa acta tiene fecha del 2 de enero de 2026 (ocho días antes del accidente), pero fue inscrita el 28 de enero, cuando ya habían pasado 18 días del fallecimiento y de los homenajes públicos.

En ese documento, la hermana del artista, Laura Daniela Sarmiento Galeano, quien era la única accionista de la empresa, cedió la representación legal principal a Cáceres Otálora.

En dicha operación, Sarmiento renunció al derecho de preferencia sobre sus acciones y se dio paso a la emisión de 190.000 acciones ordinarias a favor de la firma Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S., la cual habría pagado 190 millones de pesos en efectivo.

Con esta modificación, la hermana del cantante pasó de controlar el 100 % de las acciones a conservar solo 10.000, dejando a Yeiluz S.A.S. con 190.000 acciones.

Frente a este trámite de cinco folios, la denunciante sostiene que las firmas registradas carecen de la claridad documental suficiente.

¿Cuáles son las empresas y el patrimonio en disputa tras la muerte de Yeison Jiménez?

Las sospechas de la familia de Yeison Jiménez no se detienen en Santi Music S.A.S.. La denuncia penal también cuestiona el acta de designación de un nuevo gerente, la nombradía de un revisor fiscal y el incremento del capital suscrito y pagado, documentos que ingresaron a la Cámara de Comercio el 26 de enero de 2026.

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Fabián Mauricio Cáceres Otálora figuraba de forma recurrente en las estructuras de varias sociedades del artista. En Santi Music S.A.S. ingresó en agosto de 2025 como segundo suplente del representante legal y luego actuó como secretario de asamblea.

Por su parte, en Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S. —creada en 2015 por Yeison Jiménez y su mamá— ocupaba la suplencia de la representación legal desde 2020. Asimismo, en YJ Company S.A.S. ejercía como representante legal suplente desde 2019.

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Las cifras financieras de las organizaciones salpicadas dejan ver la magnitud económica del conflicto patrimonial. Santi Music S.A.S. cerró el año 2025 con activos totales por 5.220 millones de pesos, ingresos por 3.520 millones y una utilidad neta de 1.831 millones de pesos.

De igual forma, Eventos Sírvalo Pues —compañía en la que la otra hermana del cantante, Lina Jiménez, es accionista— reportó al cierre de 2025 un activo total de 5.532 millones de pesos e ingresos por actividades ordinarias de 38.333 millones de pesos.

¿Quiénes tienen derecho a la herencia de Yeison Jiménez según la ley colombiana?

Para entender el trasfondo de la disputa legal, es clave revisar lo establecido por la legislación en Colombia respecto a los órdenes sucesorales. Según la ley, Luz Feny Galeano no forma parte de la línea directa de herederos de su hijo.

El primer lugar de la sucesión le corresponde a los hijos del cantante, y el segundo orden pertenece a su esposa, Sonia Restrepo, quien además ejerce la representación legal de los menores.

A pesar de no integrar el orden sucesoral, la madre del artista explicó que revisó detalladamente los balances e inscripciones tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, detectando movimientos mercantiles que alteraron el control y la administración de las sociedades.

Ahora le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación evaluar si las actas y trámites se ajustaron a la normativa o si se incurrió en los delitos denunciados por la familia.