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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pastor López y la triste verdad sobre sus anillos y bullying: “Se puso a llorar”

Pastor López y la triste verdad sobre sus anillos y bullying: “Se puso a llorar”

El hijo de Pastor López estuvo en Tardes Famosas y contó el verdadero motivo de los anillos que usó su papá durante su carrera.

Retrato del fallecido cantante de música tropical Pastor López, conocido por sus icónicos anillos y las revelaciones sobre el bullying que vivió.
Revelan la triste verdad sobre los anillos del legendario cantante Pastor López y los difíciles momentos de burlas que tuvo que afrontar
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

En una entrevista concedida para Tardes Famosas de La Kalle, Pastor López Junior, hijo del icónico cantautor con su mismo nombre, reveló el verdadero origen y significado detrás de la celebre colección de joyas que su padre lucía en cada presentación.

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De acuerdo con el testimonio de su hijo, el uso masivo de sortijas de oro no respondía únicamente a un gusto estético, sino que surgió como un símbolo de superación frente a un episodio de humillación que sufrió al inició de su carrera.

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¿Cuál fue la humillación que sufrió Pastor López?

El hijo de Pastor López comentó que relató que su padre portaba una sencilla sortija de plata que le había costado 20 bolívares de la época, una suma considerable para sus capacidades económicas de aquel entonces.

Ante esto, durante una presentación, un cantante reconocido confronta al artista venezolano al percatarse del material de su accesorio, en especial, que si no sentía vergüenza por llevar algo de plata y que lo de oro era lo que debía usar.

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Pastor López respondió que utilizaba aquello para lo que le alcanzaba con su propio dinero, expresando orgullo por adquirirlo con su trabajo. Sin embargo, el comentario afectó emocionalmente al cantante.

Su hijo detalló que, tras el incidente, Pastor López ingresó al camerino, se encerró a llorar y exclamó mirando al cielo: “Señor, ¿por qué me toca vivir esto a mí?”

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¿Tuvo Pastor López la posibilidad de responder ante la humillación?

Con el paso de los años y el consolidado éxito de su trayectoria musical, Pastor López logró la estabilidad financiera necesaria para adquirir joyas de valor. Por lo cuál, lo primero que hizo fue cubrirse las manos por completo con anillos de oro.

Tiempo después, el intérprete se reencontró con un músico perteneciente a la agrupación del artista que lo había criticado. En ese encuentro, el artista aprovechó para enviar un mensaje directo a su antiguo detractor.“Dígale a su jefe que a un pobre no se le humilla, que no tengo dedo donde me quepa un anillo, que no tengo brazo donde ponerme un reloj y que todavía no me caben las cadenas en el cuello”, recordó el hijo del artista.

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Pastor López Junior resaltó la lección detrás de la anécdota, señalando que de ahí surgió la costumbre de usar las joyas y que “uno no puede nunca subestimar a las personas porque no sabe qué tengan en mente”, mencionó durante la entrevista.

¿Cuál era la colección de joyas que tenía Pastor López?

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La colección personal de Pastor López incluyó piezas diseñadas con significados específicos: seis anillos con la figura de indios piel roja, un caballo y un leopardo, estos últimos como representación de la fuerza.

Actualmente, Pastor López Junior, de 17 años, continúa promocionando la música de su progenitor y conserva la costumbre de portar sortijas en sus manos.

El joven aclaró que sus joyas son mandadas a hacer de forma independiente y que entre ellas destaca un anillo con el rostro estampado de su padre, manteniendo viva la tradición y la lección de superación que marcó la vida del artista.

Mira la entrevista completa

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