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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Westcol quedó atónito al descubrir por qué La Segura tiene dificultades para caminar

Westcol quedó atónito al descubrir por qué La Segura tiene dificultades para caminar

En medio de una charla entre el reconocido streamer y el cirujano plástico Luis Devoz, salió a la luz un detalle desconocido sobre La Segura y las secuelas que afectan su movilidad.

El streamer Westcol en collage junto a La Segura tras conocer detalles sobre la movilidad y salud de la creadora de contenido
Westcol quedó sorprendido tras conocer en una charla con el cirujano Luis Devoz los motivos detrás de los problemas de movilidad de La Segura
Foto montaje realizado por La Kalle; WestClips y @la_segura
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Luis Fernando Villa, más conocido en el mundo del streaming como Westcol, dejó ver su sorpresa al hablar de las complicaciones que enfrenta la creadora de contenido Natalia Segura Mena, conocida como 'La Segura'. Al parecer, el creador de contenido desconocía el origen de los problemas médicos que limitan la movilidad de la caleña.

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Durante un programa en vivo emitido por el canal WestClips, el cirujano Luis Devoz habló sobre diferentes procedimientos quirúrgicos. En medio de la conversación surgió una pregunta sobre la salud de la creadora de contenido.

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¿Qué pasó cuando Westcol habló de La Segura?

En medio del recorrido uno de los presentes le recordó al antioqueño los problemas físicos de la creadora. De forma directa, el integrante del equipo señaló que: "A raíz del atentado que le hicieron la columna le quedó mal y todavía hoy en día no puede caminar muy bien".

Al escuchar esta revelación, el streamer no pudo disimular su asombro. Desconociendo los antecedentes vividos por la creadora en Cali en noviembre de 2013, exclamó: "Uy, bro yo no sabía que le habían hecho un atentado".

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Durante el diálogo, los presentes contaron que la influencer fue víctima de un ataque mientras se movilizaba en su vehículo. Según lo explicado durante la conversación, el hecho habría ocurrido por los celos de una mujer que, aparentemente, estaba obsesionada con la pareja de Natalia.

Uno de los impactos afectó sus nervios y, inicialmente, la dejó en silla de ruedas. El hecho le ocasionó un severo trauma medular, acompañado de ardor, rigidez muscular y dolor crónico permanente.

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Impresionado por el relato, el generador de contenido reflexionó sobre la violencia presente en el entorno social y expresó su sorpresa por lo ocurrido: “Pobrecita, yo no me sabía de eso”.

¿Qué secuelas le quedaron a La Segura?

El equipo detalló que aquel episodio afectó la médula espinal de Natalia Segura y le dejó secuelas neurológicas después de años de rehabilitación. El trauma también provocó una constante espasticidad y molestias que dificultan el funcionamiento normal de sus piernas.

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A pesar de someterse a cirugías de tórax, tratamientos con neuroestimuladores e intensas terapias, la creadora padece dolencias neurológicas permanentes en su cadera y columna. Esta realidad médica explica por qué su andar sigue estando drásticamente limitado más de una década después.

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Tras conocer los detalles sobre las dificultades de movilidad que enfrenta la caleña, el antioqueño dejó de lado el tono jocoso que mantenía durante la charla y mostró una actitud más respetuosa, aprovechando el momento para enviarle un mensaje de apoyo a la influenciadora.

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