Concurso literario obsequia viaje a Canadá; busca nuevas historias desde Colombia

Canadá también puede conocerse a través de una historia. Una fotografía, un recuerdo o incluso la imaginación puede convertirse en el punto de partida para acercarse a un país que, para muchos colombianos, todavía existe más como referencia que como experiencia de viaje.

Y justo es por esto que surge 'Canadá en pocas palabras', un concurso de microrrelatos organizado por la Embajada de Canadá en Colombia y Air Canada, que llega en 2026 a su cuarta edición y propone escribir sobre Canadá desde nuevas perspectivas y desde el vínculo que existe entre ambos países.

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La convocatoria estará abierta entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre de 2026, y está dirigida a ciudadanos colombianos mayores de 18 años. El reto consiste en escribir un relato original e inédito, de ficción o no ficción, en español y con una extensión máxima de 150 palabras, sin contar el título.



No es necesario haber viajado a Canadá

Uno de los elementos particulares de esta edición es que la experiencia de viaje no es un requisito para participar. Quienes nunca hayan estado en Canadá también pueden construir una historia a partir de aquello que conocen, imaginan o relacionan con el país.



Los relatos pueden abordar temas como encuentros culturales, comunidades, arte, literatura, naturaleza, gastronomía, ciudades, diversidad, sostenibilidad, innovación, personas, recuerdos o sueños.

La propuesta busca precisamente alejarse de las representaciones habituales y encontrar historias personales. Una imagen, una lectura, una conversación o un paisaje pueden ser suficientes para comenzar a construir un relato.

La embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, explicó que la convocatoria busca abrir espacio a distintas voces y utilizar la literatura como una forma de acercamiento entre los dos países.

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El desafío está en contar más con menos

Escribir un microrrelato implica condensar una historia en pocas palabras. En este caso, los participantes tendrán un límite de 150 palabras para desarrollar una idea relacionada con Canadá y sus vínculos con Colombia.

Cada persona podrá presentar un solo texto, que deberá ser creado sin herramientas de inteligencia artificial. El relato tendrá que enviarse en formato Arial 12, con interlineado de 1,5, a través del sitio establecido para la convocatoria.

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Los textos serán revisados por un jurado integrado por representantes de la Embajada de Canadá en Colombia, Air Canada y aliados del sector literario. Entre los criterios de evaluación estarán la creatividad, originalidad, cumplimiento de las reglas y calidad del texto, incluyendo aspectos como ortografía, gramática, coherencia y desarrollo narrativo.

Mejor historia gana viaje a Canadá

El jurado seleccionará tres historias ganadoras. El primer lugar recibirá un tiquete de ida y regreso entre Bogotá y Canadá, en clase económica y en vuelos directos de Air Canada vía Toronto o Montreal, de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones del concurso.

El segundo y tercer lugar recibirán una mención especial y un reconocimiento. Además, las historias ganadoras serán publicadas en el sitio web del concurso y difundidas a través de las redes sociales de los organizadores.

Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2026.

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Más allá del premio, la convocatoria plantea una particular forma de acercarse a un destino: antes de conocer un territorio físicamente, también es posible recorrerlo a través de las palabras. En 150 palabras, los participantes tendrán que decidir qué imagen de Canadá quieren contar, desde qué lugar la observan y qué conexión encuentran con Colombia.

Las inscripciones, el formulario de participación y los términos y condiciones están disponibles en www.canadaenpocaspalabras.com.