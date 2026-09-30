VIDEO: Impactante momento en que un campesino quedó cara a cara con un hipopótamo en Boyacá

Sebastián Herrera Torres, un habitante de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, se llevó un gran susto al tropezarse de frente con un hipopótamo mientras realizaba sus tareas cotidianas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana en inmediaciones del sector conocido como la Isla del Silencio, en momentos en que Sebastián adelantaba labores de limpieza en el puerto.

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Lo más llamativo de este acontecimiento es que duró solo unos segundos, pero alcanzó a quedar registrado en un video grabado por el propio trabajador, que volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia recurrente de estos animales en la zona.



¿Cómo ocurrió el encuentro entre el campesino y el hipopótamo en Puerto Boyacá?

Para entender lo sucedido, debes conocer el relato de su propio protagonista. Según contó Sebastián Herrera Torres a Noticias Caracol, él se encontraba concentrado en su trabajo de limpieza y en un principio no percató la presencia del enorme animal. Sin embargo, el hipopótamo sí lo había detectado a él desde antes.

Sebastián explicó que escuchó un sonido particular que describió como un llamado o gruñido. Al voltear la mirada para averiguar de dónde provenía el ruido, se topó de frente con la mirada del mamífero, que lo estaba observando fijamente.

En la grabación se escucha la sorpresa del poblador cuando expresa: “Mire lo que me encuentro de frente... el hipopótamo”.

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Ante la situación, la reacción de Sebastián fue mantener la calma y alejarse del sitio para evitar cualquier tipo de confrontación. En sus propias declaraciones, señaló que su decisión fue "evadir, ¿sí? No... no confrontarlos", una maniobra que le permitió retirarse sin sufrir ningún daño.

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¿Por qué causa tanta preocupación la presencia de hipopótamos en la Isla del Silencio?

La Isla del Silencio y sus alrededores se han convertido en sectores donde los avistamientos de hipopótamos son cada vez más frecuentes.

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Esta situación mantiene en alerta a la comunidad local por los riesgos que implica para habitantes, pescadores y estudiantes que deben movilizarse por estas zonas.

Riesgo para pescadores artesanales: Existe una fuerte inquietud entre los pescadores y trabajadores de la zona debido al comportamiento altamente territorial de estos mamíferos. Milady Santa, coordinadora de la Unidad de Gestión de Puerto Boyacá, advirtió que la expansión de esta especie representa un riesgo inminente para los habitantes, dado que puede generar agresiones contra la comunidad.

Existe una fuerte inquietud entre los pescadores y trabajadores de la zona debido al comportamiento altamente territorial de estos mamíferos. Milady Santa, coordinadora de la Unidad de Gestión de Puerto Boyacá, advirtió que la expansión de esta especie representa un riesgo inminente para los habitantes, dado que puede generar agresiones contra la comunidad. Peligro en el transporte de estudiantes: Hay una profunda preocupación por la seguridad de los niños y jóvenes que deben desplazarse por áreas donde se registran apariciones de estos animales. Herrera Torres explicó que el riesgo mayor para los menores radica en el medio de transporte utilizado, ya que son trasladados en canoas pesqueras, embarcaciones que no son adecuadas para el transporte escolar.

¿Qué impacto ambiental generan y qué medidas piden las autoridades locales?

La presencia de estos grandes animales se ha extendido hasta el río Magdalena, lo que genera zozobra por las consecuencias sobre la fauna nativa de la región.

De acuerdo con los reportes, existe temor por un posible desplazamiento de otras especies autóctonas debido a la irrupción de estos mamíferos de gran tamaño.

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Ante el incremento de los hallazgos, las autoridades de Puerto Boyacá solicitan que se implementen estrategias para controlar la expansión de los hipopótamos en esta zona del departamento. Por ahora, la recomendación principal para la población es actuar con precaución y evadir cualquier encuentro directo con estos animales.

