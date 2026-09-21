¿Qué pasó con el motociclista arrollado por un taxi en Bogotá? La verdad tras el video viral

El impactante video de un accidente de motociclista y taxi en Bogotá encendió las alarmas de las redes sociales en Colombia. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se observa el momento exacto en el que un taxi impacta violentamente a un conductor de moto por la espalda y, acto seguido, se da a la fuga.

Inicialmente, la indignación ciudadana catalogó el suceso como un brutal caso de intolerancia vial en Bogotá. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. La propia víctima del siniestro rompió el silencio y aclaró que no era como se creía.

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El motociclista chocado por un taxista explicó detalladamente cómo ocurrieron los hechos. Lejos de tratarse de una disputa o una pelea previa en las vías de la capital, el conductor de la motocicleta señaló que el origen de la colisión apunta a una falla humana involuntaria.



Según sus declaraciones, el motero habría sufrido un presunto microsueño, perdiendo por completo el control del vehículo durante unos segundos críticos.

"Yo me dirigía para el trabajo bien temprano, no iba peleando con absolutamente nadie, iba muy tranquilo. Pasé el semáforo y se me fueron las luces", dijo David. "Cuando me acordé fue que me desperté en el piso tirado, un policía me despertó, me dijo que qué había pasado", dijo en diálogo con Solo Emergencias Moteros.

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¿Por qué el taxista se dio a la fuga?

A pesar de que la causa principal parece ser un microsueño, la gran incógnita que la policía intenta resolver es por qué el conductor del servicio público no se detuvo a auxiliar al herido. La omisión de socorro es un delito grave en el código penal colombiano.

"Realmente yo no sentí el choque de la del del taxi. Convulsioné, me dijeron los paramédicos, que de milagro estaba vivo", agregó el motociclista.

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Testigos en la zona de Rafael Uribe Uribe afirman que el impacto fue lo suficientemente fuerte como para que el taxista notara la gravedad del asunto. Se especula que el pánico, la falta de documentos en regla o el temor a un linchamiento público pudieron motivar la cobarde huida del lugar de los hechos.