Estas son las tres cámaras de fotomultas que más comparendos imponen en 2026 en Bogotá

Durante el año 2026, tres puntos específicos equipados con cámaras de fotodetección han concentrado una parte sustancial de las sanciones económicas impuestas a los conductores en la ciudad de Bogotá.

Se trata concretamente de las cámaras instaladas en la avenida NQS con calle 22A, las cuales operan en ambos sentidos de la vía, y la ubicación situada en la avenida calle 80 con carrera 114.

Puedes leer: ¿Perdiste tu tarjeta TuLlave con saldo? Recuperar tu plata es muy fácil



Estas tres cámaras de fotomultas han alcanzado un recaudo cercano a los $7.920 millones de pesos en lo corrido del año 2026.



Si amplías el panorama hacia los diez puntos de la capital que registran el mayor volumen de ingresos por este concepto, la cifra consolidada asciende a aproximadamente $15.038 millones de pesos.

Este panorama detallado sobre el comportamiento de las sanciones se dio a conocer durante un debate de control político enfocado en las denominadas "cámaras salvavidas".

El concejal Marco Acosta lideró este espacio en el Concejo de Bogotá, donde cuestionó abiertamente el funcionamiento y los resultados del sistema.

Publicidad

Durante su intervención, el cabildante solicitó a las autoridades establecer si estos dispositivos tecnológicos están generando transformaciones y mejoras verificables en materia de seguridad vial.

¿Cuánto dinero han generado las cámaras de fotomultas en Bogotá?

El impacto financiero del sistema de fotodetección en Bogotá abarca montos multimillonarios que se han acumulado a lo largo de los últimos años.

Publicidad

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, el recaudo acumulado de las cámaras de fotomultas alcanzó aproximadamente $760.647 millones de pesos entre el año 2022 y el mes de abril de 2026.

Asimismo, durante la discusión en el debate de control político se expuso que los valores totales de imposición superan el billón de pesos.

Fotomultas activas en Colombia Foto: AFP

En lo relativo al volumen de comparendos expedidos de manera automatizada, las estadísticas muestran que entre los años 2022 y 2025 las cámaras generaron un total de 2.184.809 comparendos. Esta cifra representa un promedio diario cercano a las 1.500 sanciones notificadas a los conductores en las vías bogotanas durante dicho periodo.

Puedes leer: Se descubre el significado de las letras en las placas de los carros en Colombia

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas cámaras de fotomultas distribuidas en nueve puntos estratégicos. Con esta adición al sistema, la ciudad cuenta con más de 100 cámaras de fotodetección debidamente autorizadas para operar.

¿Cuál es la infracción que más dinero genera con las fotomultas en Bogotá?

Al analizar en detalle qué tipo de faltas sancionan estos dispositivos, encuentras una marcada concentración en una sola conducta al volante. El exceso de velocidad constituye la falta que genera la inmensa mayoría del dinero recaudado por el sistema.

Publicidad

Específicamente, la infracción tipificada con el código C29, correspondiente a exceder la velocidad máxima permitida, representó entre el 88,6 % y el 93,4 % del recaudo anual obtenido mediante las cámaras entre 2022 y 2025.

Ante la alta frecuencia de esta sanción específica, el concejal Marco Acosta calificó la situación como un “monocultivo de la infracción”. El concejal planteó que este indicador económico debe evaluarse de la mano con los resultados reales obtenidos en materia de seguridad vial en la capital.

Publicidad

Las cifras oficiales presentadas sobre siniestralidad vial durante ese mismo periodo muestran la dimensión del reto en las calles bogotanas. Entre los años 2022 y 2025, la ciudad registró un saldo de 2.207 siniestros con personas fallecidas y 48.208 siniestros con personas lesionadas. Estos datos mantienen abierta la discusión pública sobre la efectividad de los dispositivos de fotodetección en los puntos donde se encuentran instalados.